Euro 2020: Italia-Inghilterra, statistiche e curiosità della finale

In campo ci andranno i calciatori, in panchina sarà una partita a scacchi tra Mancini e Southgate, ma anche precedenti e curiosità possono influire sul risultato della finalissima di domenica sera a Wembley. Gli Azzurri, che non hanno mai perso contro l'Inghilterra tra Europei e Mondiale, vanno a caccia di un trionfo che manca dal 1968, mentre per gl inglesi è la prima finale. Wembley è una garanzia per i padroni di casa (15 vittorie nelle ultime 17 gare), ma le ultime due volte la Nazionale che ha giocato in casa la finale ha sempre perso (Portogallo 2004 e Francia 2016).

Getty Images