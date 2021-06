Euro 2020, Italia già agli ottavi: due possibili strade verso Wembley

EURO 2020

Destino diverso in caso di primo o secondo posto, ma certamente non incroceremo l’Inghilterra prima della finale

Grazie al netto 3-0 alla Svizzera, che ha seguito quello alla Turchia, l'Italia è la prima nazionale qualificata agli ottavi di finale di Euro 2020 e stacca il pass con un turno d'anticipo. Gli azzurri passeranno il turno come vincitori del gruppo A o come secondi classificati, per assegnare il primato nel girone sarà decisivo il confronto di domenica contro il Galles, che segue staccato di due lunghezze. In caso di successo di Bale e compagni a Roma, al primo posto ci sarà il Galles, altrimenti in vetta chiuderà l'Italia. Locatelli, notte magica: le foto di Italia-Svizzera Getty Images

A questo punto negli ottavi di finale e poi anche più avanti (se l'avventura europea continuerà), per via degli incroci del tabellone, l'Italia non troverà in alcun caso, fino all'eventuale finale dell'11 luglio allo stadio di Wembley di Londra una nazionale del gruppo D, quello di Inghilterra, Scozia, Repubblica Ceca e Croazia.

In caso di primo posto, gli azzurri affronteranno la seconda classificata del Gruppo C, il 26 giugno alle ore 21 a Wembley. Le squadre che fanno parte di questo gruppo sono Olanda, Austria, Ucraina e Macedonia del Nord. Se invece l'Italia dovesse arrivare seconda, se la vedrebbe con un'altra seconda, quella del Gruppo B formato da Belgio, Finlandia, Danimarca e Russia (sempre il 26 giugno, alle 18, alla Johann Cruijff Arena di Amsterdam).

Vedi anche Euro 2020 Italia, Mancini: "Bravissimi i ragazzi, vittoria dedicata a chi soffre"