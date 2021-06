Italia, Mancini: "Bravissimi i ragazzi, vittoria dedicata a chi soffre"

"È stata una gara durissima, la Svizzera è una squadra forte. Avremmo potuto fare gol prima, abbiamo sofferto quando c'era da soffrire ma alla fine è una vittoria strameritata". Il ct dell'Italia Roberto Mancini si gode il tris agli elvetici nella seconda partita a Euro 2020 che vale il pass per gli ottavi. "Eravamo un po' in difficoltà nei primi minuti ma i ragazzi sono stati bravissimi, c'era caldo ed era la seconda gara in 5 giorni - ha proseguito - Ho fatto un cambio di sistema per metterci più tranquilli. Chiellini? Speriamo non sia niente di grave. Ora con il Galles giochiamo sempre per vincere poi vediamo quello che succede. Dedico questa vittoria a tutti gli italiani e a tutti quelli che soffrono in questo momento".