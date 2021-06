Euro 2020, Galles-Svizzera 1-1: Moore risponde a Embolo nel girone degli Azzurri

GALLES-SVIZZERA 1-1

Botta e risposta nella ripresa con due gol di testa sugli sviluppi di corner

Nel girone dell'Italia a Euro 2020, Galles e Svizzera non vanno oltre l'1-1 nella sfida di Baku. Dopo un primo tempo bloccato e con poche occasioni, la sfida si è aperta nella ripresa con il vantaggio per gli elvetici di Embolo al 49' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La risposta gallese è arrivata al 74' con l'incornata vincente di Moore, mentre nel finale è stato il portiere dei britannici Ward a salvare il risultato. Galles-Svizzera: le foto da Baku Getty Images

LA PARTITA

Galles e Svizzera 1-1, in Azerbaigian nel caldo quasi estivo di Baku. Il gruppo A di Euro 2020, quello dell'Italia, ha regalato una sfida dai due volti al (poco) pubblico presente allo stadio con l'1-1 che a conti fatti fa sorridere per motivi opposti solo la Nazionale di Mancini e la Turchia. Un risultato tutto sommato giusto tra due squadre che a sprazzi hanno avuto il modo e le occasioni anche per conquistare l'intera posta in palio, esaltando però i riflessi dei rispettivi portieri. Benissimo Embolo per la Svizzera di Petkovic prossima avversaria dell'Italia a Roma, nell'ombra invece Ramsey e Bale ovvero quelle che dovrebbero essere le stelle del Galles che ha trovato nell'incornata di Moore la giocata giusta per evitare la sconfitta all'esordio.

Nel primo tempo nel caldo azero vicino ai 30 gradi, il ritmo blando non ha lasciato spazio a tante trame di gioco organizzate né ad occasioni clamorose. Una al quarto d'ora ha visto il centravanti Moore testare i riflessi di Sommer per conquistare un calcio d'angolo. Per gli elvetici invece solo una conclusione mancina a lato di Seferovic, vecchia conoscenza del calcio italiano. Decisamente diversa la ripresa per merito delle qualità di Embolo: l'attaccante numero sette già al quarto minuto ha iniziato a mandare in tilt la macchinosa retroguardia gallese, puntandola con velocità e dribbling, prima conquistando un calcio d'angolo centrando in pieno il portiere dopo aver saltato mezza squadra e poi sbloccando con il colpo di testa giusto proprio dall'azione dalla bandierina.

Sotto di un gol il Galles ha provato a prendere in mano il pallino del gioco affidandosi più a James del Manchester United che alle cavalcate di Bale o alle geometrie di Ramsey, trovando il pareggio a un quarto d'ora dal termine con il cross perfetto di Morrell sulla testa di Moore. Nel finale l'ingresso di Gavranovic per la Svizzera (gol annullato per fuorigioco) e il furore di Embolo hanno spaventato i britannici, finendo solo con l'esaltare i riflessi di Ward tra i pali.

IL TABELLINO

GALLES-SVIZZERA 1-1

Galles (4-3-3): Ward 7,5; Roberts 6, Rodon 6, Davies 6, Mepham 6; Morrell 6,5, Allen 6,5, Ramsey 5,5 (48' st Ampadu sv); James 7 (30' st Brooks 6,5), Moore 7, Bale 6. A disp.: Hennessey, Davies, Gunter, Williams, Lockyer, Wilson, Roberts, Norrington-Davies, Williams, Levitt. Ct.: Page 6.

Svizzera (3-4-1-2): Sommer 6,5; Elvedi 6, Schar 5,5, Akanji 6; Mbabu 6, Xhaka 6, Freuler, 5,5 Rodriguez 5,5; Shaqiri 5,5 (22' st Zakaria 5,5); Embolo 7,5, Seferovic 5,5 (39' st Gavranovic 6,5). A disp.: Mvogo, Omlin, Widmer, Vargas, Zuber, Sow, Fassnacht, Benito, Mehmedi, Comert. Ct.: Petkovic 6.

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 4' st Embolo (S), 29' st Moore (G)

Ammoniti: Moore (G); Schar, Mbabu (S)

Espulsi: nessuno

LE STATISTICHE DI OPTA

La Svizzera ha pareggiato quattro partite di fila agli Europei, eguagliando il record del Portogallo tra il 2012 e il 2016 nella storia del torneo.

Xherdan Shaqiri è stato coinvolto nel 50% delle reti della Svizzera tra Europei e Mondiali dal 2014: cinque reti e tre assist sui 16 gol totali degli elvetici nel periodo.

Xherdan Shaqiri ha preso parte a tre delle ultime quattro reti della Svizzera agli Europei (una rete e due assist).

Tre dei sei gol di Breel Embolo con la Svizzera sono stati realizzati di testa.

Prima rete per Breel Embolo tra Europei e Mondiali alla nona presenza considerando le due competizioni.

La Svizzera ha pareggiato sei delle ultime otto partite tra Europei e Mondiali (1V, 1P).

Quattro delle sei reti di Kieffer Moore con il Galles sono arrivate di testa.

Tre degli ultimi quattro gol del Galles agli Europei sono stati messi a segno di testa.

Primo pareggio del Galles agli Europei, considerando anche i Mondiali l’ultimo pareggio dei Dragoni risaliva alla Coppa del Mondo del 1958 contro la Svezia.