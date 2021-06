Euro 2020, grande paura per Eriksen: è cosciente e fuori pericolo

EURO 2020

Il centrocampista dell'Inter si è accasciato al suolo senza sensi sul finire del primo tempo della sfida con la Finlandia: è stato soccorso con massaggio cardiaco e poi portato in ospedale

Momenti di terrore allo stadio di Copenhagen. Sul finire del primo tempo di Danimarca-Finlandia, Christian Eriksen si è accasciato in campo e la situazione è apparsa subito preoccupante. I compagni hanno fatto un cordone attorno a lui, mentre i soccorsi lo rianimavano. Dopo il massaggio cardiaco è stato portato via in barella: le immagini lo hanno catturato cosciente. La federazione danese: "Condizioni stabili". Peter Møller ha detto che Eriksen ha parlato coi compagni dal suo letto d’ospedale, rassicurandoli sulle sue condizioni e dicendo loro che voleva riprendessero a giocare. Danimarca, malore in campo per Eriksen Getty Images

IL COMUNICATO UEFA: È STABILE

La Uefa ha comunicato ufficialmente che il calciatore è stato portato in ospedale e stabilizzato.

LA UEFA ELEGGE ERIKSEN MAN OF THE MATCH

"Il calcio è uno splendido gioco e Christian lo interpreta in maniera meravigliosa"

IL CARDIOLOGO: “FORTUNA CHE ERA IN CAMPO”

"Fortuna che sia successo mentre Eriksen era in campo". Roberto Vannicelli, cardiologo dello sport e medico della nazionale di pallavolo, è ancora scosso mentre al telefono con l'ANSA le emozioni provate nel vedere le immagini di quanto accaduto a Copenaghen. "Ho ripensato subito a Morosini, mi è sembrato di rivedere la stessa scena - dice - Ma è stato fatto tutto il necessario, per quello che ho visto io. Il soccorso è stato immediato, il protocollo è stato rispettato e ora mi sembra di poter dire che il peggio è passato".

BELGIO, LUKAKU DEDICA IL GOL A ERIKSEN: “LOVE YOU”

Romelu Lukaku al 10' della sfida contro la Russia porta in vantaggio il Belgio e dedica la rete a Christian Eriksen. A favore di telecamere, l'interista si avvicina e urla "Christian, i love you" al compagno che ha avuto un malore durante Danimarca-Finlandia.

“LA SQUADRA HA PARLATO CON CHRISTIAN”

Peter Moller, direttore della Federcalcio della Danimarca ha dichiarato a DR che la squadra ha parlato con Christian Eriksen prima di prendere la decisione di riprendere il match.

MANCINI: “CI VEDIAMO PRESTO IN CAMPO”

"I miei pensieri e le mie preghiere sono con Christian. Ci vediamo presto in campo". È il tweet con cui il ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini, esprime la sua vicinanza a Cristian Eriksen dopo il malore accusato in Danimarca-Finlandia a Euro 2020.

CEFERIN: "AUGURO A ERIKSEN UNA PRONTA E COMPLETA GUARIGIONE"

"Momenti come questo mettono tutto in prospettiva. Auguro a Christian una pronta e completa guarigione e prego che la sua famiglia abbia forza e fede". E' il tweet che Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha dedicato a Christian Eriksen, ricoverato in ospedale dopo il malore che lo ha colto durante la sfida dell'Europeo tra Danimarca e Finlandia. "In questi momenti, l'unita' della famiglia del calcio e' forte e lui e la sua famiglia portano con se' gli auguri e le preghiere di tutti. Ho sentito di tifosi di entrambe le squadre che cantavano il suo nome. Il calcio e' bello e Christian lo gioca magnificamente", ha aggiunto.

DANIMARCA TORNA IN CAMPO TRA GLI APPLAUSI

Danimarca e Finlandia sono tornate in campo dove alle 20.30 riprende la sfida di Euro 2020 sospesa sul finire del primo tempo per il malore a Christian Eriksen. I giocatori della Finlandia e il pubblico hanno accompagnato l'ingresso in campo della nazionale danese con un lungo applauso. Eriksen e' ora ricoverato al Rigshospitalet di Copenaghen. E' sveglio e stabile e sara' sottoposto a accertamenti nelle prossime ore.

IL MATCH RIPRENDE SU RICHIESTA DEI GIOCATORI, SI RICOMINCIA ALLE 20.30

La Uefa ha comunicato ufficialmente che la partita Danimarca-Finlandia riprende alle 20.30, su richiesta dei giocatori stessi.

L'AGENTE DEL GIOCATORE: "ENORME SPAVENTO, MA È FUORI PERICOLO"

Ha parlato anche Martin Schoots, l'agente di Christian Eriksen: "Respira e può parlare, è sveglio", ha dichiarato a NPO Radio 1. "Suo padre e sua moglie sono con lui. Enorme spavento e shock, ma è fuori pericolo".

L'INTER: "OGNI NOSTRO PENSIERO È CON TE"

STEVEN ZHANG: "FORZA CHRIS!!!"

Il presidente dell'Inter, Steven Zhang, ha mandato un messaggio di incoraggiamento al suo calciatore: "Forza Chris!!!", ha scritto in una storia su Instagram a corredo della foto in cui stringe la mano al danese.

MAROTTA: "C'È CAUTO OTTIMISMO"

Ha parlato della situazione anche Beppe Marotta, a Sky Sport: "C'è cauto ottimismo", ha detto l'ad dell'Inter.

COMUNICATO DANIMARCA: "È SVEGLIO"

Anche la federazione danese ha confermato: "Christian Eriksen è sveglio e si trova al Rigshospitalet per ulteriori accertamenti".





MATCH SOSPESO UFFICIALMENTE

Dopo il malore del centrocampista dell'Inter il match è stato ufficialmente sospeso "a causa di un'emergenza sanitaria".

LA MOGLIE IN LACRIME, CONSOLATA DA KJAER E SCHMEICHEL

A bordo campo è subito arrivata la moglie di Eriksen, Sabrina Kvist Jensen. Le si sono avvicinati Kjaer e Schmeichel che l'hanno abbracciata e consolata mentre il marito veniva rianimato.

LA RICOSTRUZIONE

Al minuto 43 della partita Eriksen si è avvicinato a un compagno che batteva la rimessa laterale per ricevere il pallone, ma improvvisamente è crollato a terra. Kjaer e Maehle si sono immediatamente abbassati per soccorrerlo, mentre gli altri compagni invocavano l'intervento dei soccorsi, che appena giunti vicini al calciatore hanno capito quanto fosse grave la situazione. Al centrocampista nerazzurro è stato effettuato un lungo massaggio cardiaco, mentre il pubblico in lacrime osservava col fiato sospeso e i compagni lo circondavano per proteggerlo da sguardi troppo indiscreti. Dopo diversi minuti, apparsi interminabili, il giocatore è stato trasportato fuori dal campo in barella e alcune fotografie lo hanno ritratto sveglio e cosciente.