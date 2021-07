Euro 2020, dall'inno fischiato alle medaglie "rifiutate": la scarsa sportività degli inglesi

EURO 2020

Tifosi che calpestano la bandiera italiana e poi lasciano lo stadio prima della premiazione, la patria del football non ha dato l'immagine migliore di sé

Bandiere italiane calpestate, inno di Mameli fischiato, medaglie d'argento tolte dal collo al momento stesso della consegna. La serata che ha sancito la fine del sogno inglese di salire per la prima volta sul tetto d'Europa ha messo in evidenza non solo i limiti tecnici della squadra di Southgate, per lunghi tratti della gara messa sotto da quella di Mancini, ma anche la scarsa sportività di un popolo (o quantomeno, senza generalizzare, di molti) arrivato forse troppo carico a un appuntamento con la storia.

Gli episodi di scarso fair play, quando non di vero e proprio vandalismo, sono stati parecchi nella serata Wembley. Prima del match hanno cominciato a circolare sul web le immagini di alcuni supporter inglesi che calpestavano la bandiera italiana, qualcosa che va ben al di là dei normali sfottò. In quegli stessi istanti, per altro, decine di tifosi locali tentavano di far irruzione nello stadio, prima di essere bloccati e arrestati dalla Polizia metropolitana di Londra.

Prima del fischio d'inizio, nonostante gli appelli di Southgate e la multa già comminata dalla Uefa alla Federazione inglese dopo il match contro la Danimarca, sono arrivati puntuali i fischi all'inno di Mameli da parte dei quasi 60.000 presenti allo stadio, che per altro potrebbero aver avuto l'effetto di caricare ulteriormente gli azzurri, come aveva lasciato intendere lo stesso ct nella conferenza stampa della vigilia. Quegli stessi tifosi, poi, hanno deciso di abbandonare immediatamente l'impianto dopo il rigore fallito da Saka e parato da Donnarumma, senza attendere la premiazione e senza rendere omaggio ai vincitori.

A far indignare molti è stato poi il comportamento dei giocatori della nazionale dei Tre Leoni al momento della premiazione: quasi tutti, infatti, si sono sfilati la medaglia d'argento dal collo immediatamente dopo che era stata loro consegnata. Un gesto di scarsa sportività che però, va detto, è molto comune tra i calciatori al termine delle finali e che è spesso dettato solamente dalla frustrazione del momento.

Quel che è certo è che il fair play inglese, nella serata più difficile per i sudditi della Regina, da tanti è stato messo da parte. E forse anche per questo, alla fine, il calcio non è "tornato a casa"...