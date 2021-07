Euro 2020: Cristiano Ronaldo in vantaggio su Schick per il titolo di capocannoniere. Kane permettendo

CANNONIERE EURO 2020

Il portoghese, a differenza del ceco, ha anche un assist dalla sua. Ma anche Sterling e Dolberg sperano

Il Portogallo è fuori da Euro 2020 ma ha ancora una piccola speranza di festeggiare qualcosa, almeno a livello individuale. Cristiano Ronaldo infatti al momento è il capocannoniere della manifestazione con cinque reti: se la vetta della classifica marcatori restasse questa dopo semifinali e finale, CR7 vincerebbe perché, a differenza di Patrik Schick (anche lui a quota 5 reti), ha messo a segno anche un assist.

Il discorso è tornato d'attualità per il chiarimento trapelato della Uefa, visto che mancano solo 3 partite alla fine dell'Europeo. C'è però da registrare come Kane, che sembra essersi sbloccato con due gol nelle ultime due partite, Sterling e Dolberg, tutti a quota tre reti, potrebbero superare Ronaldo-Schick in vetta con un gran finale di torneo.