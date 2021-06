Euro 2020, Conte a Mancini: "Ti auguro di fare meglio di me"

Antonio Conte, ct azzurro a Euro 2016, ha mandato un messaggio all'attuale allenatore della Nazionale Roberto Mancini durante la conferenza di presentazione dell'Europeo di Sky Sport. "Quello che mi sento di dirti è che c'è grande speranza e fiducia per tutto il lavoro che stai facendo - le sue parole -. Ti auguro sicuramente di fare meglio di quello che abbiamo fatto noi in termini di risultato con la Nazionale (i quarti di finale, ndr). So che ci sono tutte le premesse, quindi un grandissimo in bocca al lupo a te e al mio amico Lele Oriali. Vi auguro il meglio in assoluto, di fare cose veramente importanti e soprattutto di renderci orgogliosi di essere azzurri".

ansa