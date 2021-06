Euro 2020, Belgio verso l'Italia: preoccupano gli infortuni di De Bruyne ed Eden Hazard 

IL TEMPO STRINGE

Le due stelle di Martinez hanno lasciato il campo in anticipo contro il Portogallo e potrebbero non recuperare

Il Belgio si è qualificato ai quarti di Euro 2020 dove troverà l'Italia dopo aver eliminato il Portogallo, ma il ct Martinez dovrà fare i conti con gli acciacchi di alcune delle sue stelle. De Bruyne soprattutto, ma anche Eden Hazard nel finale, sono usciti per infortunio dalla sfida di Siviglia. Il centrocampista è finito ko dopo un contrasto con Palhinha, ma anche la stella del Real dopo aver chiesto il cambio si è toccato la coscia destra.

Ok la gioia per la qualificazione, mai scontata o banale, ma in casa Belgio il pensiero è già tutto per il prossimo impegno all'Europeo contro l'Italia. L'ansia per il poco tempo a disposizione sarà tutta rivolta a capire le condizioni delle due stelle di Martinez, De Bruyne e Eden Hazard, già arrivati piuttosto acciaccati all'appuntamento con la competizione ed usciti malconci dalla battaglia vinta contro il Portogallo.

Il centrocampista, toccato duro da Palhinha sul finire del primo tempo, è rientrato in campo nella ripresa alzando però bandiera bianca dopo pochi minuti e lasciando il posto a Mertens. Lo staff medico dovrà valutare se il problema sarà solo alla caviglia colpita o se esiste anche un problema muscolare che renderebbe difficile il recupero per la sfida contro l'Italia. Stesso discorso per Eden Hazard che nel finale della sfida di Siviglia ha chiesto il cambio al ct Martinez, un po' per stanchezza e un po' per un problema alla coscia destra dolente al momento dell'uscita dal campo.

MARTINEZ: "ITALIA MIGLIOR SQUADRA DEL TORNEO. HAZARD? NON SO SE LO RECUPERO"

Il ct del Belgio, Roberto Martinez ha commentato il passaggio del turno e la prossima sfida contro l'Italia: "Sarà una grande partita. Mancini ha fatto un ottimo lavoro con l'Italia, facendo crescere il gruppo con un'ottima dinamica. Mi aspetto una bella sfida perché affronteremo la migliore squadra del torneo". Sugli infortuni il ct dei Diavoli Rossi non si è sbilanciato: "Non so se potranno esserci contro gli Azzurri, abbiamo bisogno di 48 ore per fare i test del caso. Hazard ha un problema muscolare, ma al momento non possiamo sapere se riusciremo a recuperarlo".

COURTOIS: "PER HAZARD SERVE UN MIRACOLO"

"Ho paura che l'Europeo di Eden sia finito. fosse una contrattura vorrebbe dire dieci giorni fuori. Serve un miracolo. De Bruyne non riesce a piegare la caviglia". Così il portiere del Belgio Thibaut Courtois sulle condizioni dei due compagni di squadra.