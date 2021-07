Euro 2020: 250mila firme per rigiocare Francia-Svizzera

Duecentocinquantamile firme per far rigiocare Francia-Svizzera, sfida degli ottavi di finale di Euro 2020 che ha visto i campioni del mondo in carica essere eliminati dalla nazionale rossocrociati ai rigori. I tifosi francesi a giorni di distanza non l'hanno ancora digerita e online è partita una petizione per chiedere di rigiocare la gara a causa di una irregolarità nel rigore decisivo parato da Sommer. Secondo i firmatari il portiere non avrebbe avuto almeno un piede sulla riga di porta come da regolamento, allegando un fermo immagine. Peccato che Var e immagini ufficiali abbiano stabilito direttamente sul campo l'esatto opposto.