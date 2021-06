Danimarca, Kjaer: "Dopo quello che abbiamo passato, meritiamo di andare avanti"

DANIMARCA

Il capitano alla vigilia della sfida contro la Russia torna su quanto accaduto a Eriksen: "Non dimenticherò mai quella giornata"

"Dopo tutto quello che abbiamo passato, meritiamo di andare avanti. Penso sia difficile descrivere come sia stata questa settimana, ma una cosa è certa, non vediamo l'ora di andare in campo e giocare. Affrontiamo la partita con la mentalità di potercela fare". Con il pensiero sempre rivolto a Christian Eriksen, capitan Simon Kjaer carica la Danimarca alla vigilia della sfida di Euro 2020 con la Russia, ultima gara della fase a gironi: in caso di successo i danesi potrebbero ancora qualificarsi per gli ottavi.

E contro la Russia potranno ancora sul fattore campo. "Il supporto che abbiamo ricevuto l'altro giorno è stata la cosa più pazza che abbia mai sperimentato - ha sottolineato Kjaer - È stata una notte speciale, non avevo mai vissuto il Parken in quel modo. Spero che anche domani avremo lo stesso tipo di supporto".

E ancora su quanto accaduto a Eriksen: "Non dimenticherò mai quella giornata. Ora Christian sta bene, è con la sua famiglia e ha bisogno di un po' di tempo. Abbiamo reagito tutti come squadra, ognuno com'è giusto in base alla propria persona. Io però sono orgoglioso di come abbiamo gestito il tutto. Amo aiutare gli altri, mettermi a disposizione. Come squadra abbiamo avuto molte conversazioni tra di noi, ci siamo concentrati sulle piccole

cose e pure su quanto successo nell'ultima settimana".