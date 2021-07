Check-point e tremila agenti: Olimpico blindato per Inghilterra-Ucraina

L'entusiasmo per la nazionale a Euro 2020, in Inghilterra, è ai massimi livelli. Per quello è dura da digerire la difficoltà di poter assistere dal vivo al quarto di finale di stasera contro l'Ucraina. Abituati a giocare a Wembley, gli inglesi si devono trasferire a Roma, in una città che sta prendendo tutte le misure necessarie per limitare i rischi legati agli arrivi da un Paese che ieri ha conteggiato nuovi ventisettemila positivi al Covid.