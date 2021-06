Belgio, per Hazard e De Bruyne ancora niente allenamento

Si fa complicata l'opezione recupero per Eden Hazard e Kevin De Bruyne, in vista dell'Italia: i due giocatori del Belgio hanno saltato anche l'allenamento di questo pomeriggio a Tubize in vista della partita di venerdì contro gli Azzurri valida per i quarti di finale di Euro 2020. Entrambi si sono infortunati durante la sfida con il Portogallo. Alla seduta hanno partecipato 19 giocatori e i tre portieri.