Belgio: De Bruyne recuperabile per l'Italia, per Hazard corsa contro il tempo

VERSO BELGIO-ITALIA

Gli esami hanno escluso danni gravi: Martinez spera

Kevin De Bruyne dovrebbe farcela in vista della sfida dei quarti contro l'Italia, mentre le possibilità di vedere Eden Hazard in campo a Monaco contro gli Azzurri sono del 50%. Lo riporta il quotidiano belga 'Nieuwsblad' in merito alle condizioni dei due talenti della nazionale belga usciti acciaccati dalla sfida contro il Portogallo. "Le notizie su quei due sono piuttosto positive. Sarà una corsa contro il tempo. Guardiamo giorno per giorno. È vero che se dovessimo arrivare in semifinale, loro potrebbero sicuramente giocare. Ma ovviamente vogliamo averli pronti per i quarti di finale" ha dichiarato il ct del Belgio Roberto Martinez. Getty Images

Gli esami hanno escluso danni gravi per entrambi ai giocatori, ma è più facile il recupero del centrocampista del Manchester City, vittima di una distorsione alla caviglia, piuttosto che del fuoriclasse del Real, che ha riportato un problema muscolare. Troppo vicina la sfida con l'Italia, in programma venerdì a Monaco di Baviera, per rischiarlo, a meno che l'infortunio non venga riassorbito.

