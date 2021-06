Amichevoli: Spagna e Portogallo non si fanno male, a Madrid è solo 0-0

VERSO EURO 2020

Reti bianche al Wanda Metropolitano, con le due squadre che si suddividono le operazioni di gioco tra primo e secondo tempo

Al Wanda Metropolitano di Madrid termina 0-0 l’amichevole di lusso tra Spagna e Portogallo, antipasto di Euro 2020 al via tra una settimana esatta. Match sostanzialmente diviso a metà: primo tempo dominato dalla Furie Rosse, mentre la ripresa è più fortemente di marca lusitana, dove Cristiano Ronaldo sfiora nel finale il gol vittoria con un colpo di testa. Prima del loro esordio, le due Nazionali affronteranno rispettivamente Lituania e Israele. Getty Images

Le due Nazionali che hanno vinto le ultime tre edizioni degli Europei di calcio (Spagna nel 2008 e nel 2012, Portogallo nel 2016) si preparano in vista della competizione che partirà tra una settimana esatta. Nessuna prevale sull’altra; eppure le emozioni non sono mancate allo stadio Wanda Metropolitano di Madrid.

Dominio totale delle Furie Rosse nel primo tempo, soprattutto nei primi 30 minuti, anche se a dire la verità le grandi occasioni da gol latitano. Ci prova in qualche modo Sarabia con una grande giocata sulla sinistra; il pallone arriva nel cuore dell’area dove c’è Llorente il quale però non riesce ad andare alla conclusione come avrebbe voluto. I lusitani vanno a segno con un colpo di testa di Fonte sul secondo palo ma l’arbitro fischia fallo al centrale difensivo che ha appoggiato le braccia su Pau Torres nel salto. Ferran Torres sfiora il palo di testa; poi Unai Simon libera un passaggio alle spalle della difesa, ma rimbalza su Cristiano Ronaldo e la sfera per poco non entra in rete, con il portiere spagnolo che corregge in tempo la mezza papera. A inizio ripresa Morata e Sarabia non inquadrano lo specchio della porta per poco; sul fronte opposto Diogo Jota sfiora la traversa con uno stacco aereo su suggerimento di CR7. Anche quest’ultimo si rivela impreciso di testa sugli sviluppi di una punizione di Bruno Fernandes. In pieno recupero, Morata colpisce in pieno la traversa tutto solo davanti a Rui Patricio. Tra martedì e mercoledì prossimi, Spagna e Portogallo affronteranno ancora in amichevole (l’ultima prima di Euro 2020) rispettivamente Lituania e Israele.

Nelle altre amichevoli internazionali, da segnalare la vittoria dell’Estonia per 1-0 in Finlandia, il poker della Macedonia del Nord sul Kazakistan e il 2-1 del Kosovo su Malta.