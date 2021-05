Amichevoli, Italia-San Marino 7-0: goleada degli azzurri a Cagliari

VERSO EURO 2020

La prima delle due partite della Nazionale di Mancini prima dell’inizio degli Europei vede le doppiette di Politano e Pessina e i gol di Bernardeschi, Ferrari e Belotti

La prima tappa di avvicinamento a Euro 2020 (mancano due settimane all’inizio del torneo) vede l’Italia di Mancini surclassare San Marino 7-0. L’amichevole della Sardegna Arena si sblocca alla mezz’ora con un sinistro di Bernardeschi; al 34’ è Gian Marco Ferrari a siglare il raddoppio su brutta uscita del portiere Benedettini. Il tris arriva con Politano (49’); Belotti cala il poker (67’), Pessina (75’ e 87’) e Politano (77’) completano la goleada. Italia-San Marino, prove di Europeo per Mancini Getty Images

A due settimane esatte dall’inizio degli Europei, l’Italia comincia a prepararsi al meglio in vista del debutto a Euro 2020 contro la Turchia dell’11 giugno. Alla Sardegna Arena di Cagliari gli azzurri di Roberto Mancini si sbarazzano nettamente di San Marino nella prima delle due amichevoli che precedono il torneo continentale.

Un colpo di testa schiacciato di Gianluca Mancini viene alzato sopra la traversa da Benedettini. Dopo un’altra occasione per il romanista, il risultato si sblocca allo scoccare della mezz’ora esatta: lancio di Cristante in verticale verso Castrovilli, che fa da sponda per Bernardeschi, il quale chiude il sinistro sul primo palo da fuori area. Lo juventino segna così ancora (e solamente) in azzurro in questa stagione dopo la rete (sempre in amichevole) contro l’Estonia. Passano meno di 3 minuti e gli azzurri raddoppiano: corner dalla destra di Grifo, il portiere Benedettini smanaccia in maniera non impeccabile e Ferrari segna al volo, con l’estremo difensore sanmarinese che tocca solamente il pallone, senza fermarlo. Il difensore del Sassuolo era già entrato in passato nel tabellino dei marcatori contro San Marino (lo fece nel 2017). Nel finale di primo tempo Battistini s’immola e respinge sul sinistro da pochi passi di Biraghi.

A inizio ripresa Politano, favorito da un erroraccio di Palazzi e Grandoni, fulmina il portiere per il 3-0 italiano. La bella triangolazione tra Belotti e Bernardeschi porta al poker del Gallo al 67’. Poi, tra il 73’ e il 75’, si consolida la goleada: prima Pessina ribadisce in rete un palo colpito da Castrovilli, poi Politano conclude con un destro al volo sul cross di Bernardeschi ribattuto male da D’Addario. Doppietta anche per Pessina, che segna il definitivo 7-0 dopo l’ennesima iniziativa personale di Bernardeschi. Venerdì prossimo, a Bologna, ci sarà la Repubblica Ceca.

ITALIA v SAN MARINO 7-0

San Marino è diventata la terza squadra a perdere tre partite di fila con almeno quattro gol di scarto contro l’Italia, dopo il Liechtenstein e gli USA.

Dopo il 6-0 contro la Moldova e il 4-0 contro l’Estonia, l’Italia ha vinto tre amichevoli di fila con almeno quattro gol di scarto per la prima volta nella sua storia.

L'Italia è rimasta imbattuta per 26 partite consecutive, la seconda miglior striscia per gli Azzurri nella loro storia dopo quella tra il 1935 e il 1939 con Vittorio Pozzo (30 di fila).

Con Gian Marco Ferrari e Matteo Pessina, diventano 30 i marcatori dell'Italia sotto Roberto Mancini - solo Vittorio Pozzo (53) ha visto più giocatori italiani differenti a trovare il gol sotto la sua guida con la Nazionale.

Andrea Belotti ha segnato il suo secondo gol in casa con la Nazionale, dopo quello contro il Liechtenstein nel giugno 2017, nelle qualificazioni ai Mondiali.

Andrea Belotti è il primo giocatore dell'Italia ad aver preso parte a 10 reti nella gestione Mancini: otto gol e due assist per lui.

Cinque dei sei gol di Bernardeschi con l'Italia sono arrivati da fuori area e in partite interne - l'unica rete da dentro l'area è arrivata in trasferta (v Liechtenstein).

Quinto gol di Bernardeschi sotto la gestione Mancini: solamente Andrea Belotti (otto) ha segnato di più con l'attuale tecnico della Nazionale.

Matteo Pessina è il quinto giocatore dell'Atalanta a trovare il gol con la Nazionale e il primo da Federico Peluso nel settembre 2012, contro Malta.

Pessina è il secondo giocatore dell'Atalanta ad aver segnato una doppietta con la Nazionale Italiana dopo Angelo Longoni nel 1956, contro l'Austria.

Matteo Politano è il primo giocatore della Nazionale a segnare una doppietta da subentrato da Giuseppe Rossi nel giugno 2009.

Politano è il secondo giocatore del Napoli ad aver segnato una doppietta con la Nazionale Italiana dopo Marcello Mihalich nel 1929, contro il Portogallo.

Matteo Politano ritrova il gol in Nazionale a 951 giorni di distanza dal primo, in amichevole contro gli Stati Uniti nell'ottobre 2018.