Zero Motorcycles, a Misano per rompere il tabù dell'elettrico

Zero Motorcycles propone veicoli per motociclisti con qualsiasi grado di esperienza, età ed esigenze. Sia che si tratti di motociclisti che cercano la moto giusta per tragitti quotidiani, sia per chi vuole cimentarsi in percorsi non asfaltati, tornanti in montagna e avventure più impegnative. Al top della gamma ci sono i modelli premium di Zero, che offrono potenza senza sforzo ed emozioni come mai prima d'ora. Nel segmento delle stradali c’è la naked SR/F, mentre la SR/S è la sport-tourer perfetta per chi cerca comfort e prestazioni. Nella categoria delle dual-sport, la pluripremiata DSR/X è la moto per l’avventura per eccellenza, e l'edizione Black Forest è la Zero più equipaggiata di sempre, ideale per gli esploratori di lunghe distanze. Le nuovissime XE ed XB sono versatili, leggere, divertenti e adatte sia all’utilizzo in fuoristrada sia in città. Hanno batterie rimovibili, il controllo di trazione disinseribile e sospensioni calibrate di serie.