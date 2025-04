Honda, all'Eicma Riding Fest 2025 c'è l'imbarazzo della scelta: da ADV a SH, tutte le novità da provare

Eicma 2024 sarà una delle edizioni più ricche per Honda che al Salone porterà tantissime novità. A Milano, infatti, la Casa presenterà tanti nuovi modelli per puntare ad ampliare sempre più il proprio target di mercato. Dalle innovazioni di ADV e SH, passando anche per CB750 Hornet, la nipponica ne ha per tutti con tantissime news che faranno piacere agli appassionati del marchio.