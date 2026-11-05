Una Ducati alla Dakar 2027: svelata la EDS 450 versione Rally

La Ducati che si prepara alla Dakar 2027
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Il deserto nel mirino, con il rosso Ducati pronto ad affrontare la sfida definitiva dell'off road: la Dakar. Nel 2027 una moto interamente progettata attorno al DNA della Casa di Borgo Panigale si presenterà al via del rally raid più famoso e impegnativo del mondo.
Sviluppata sulla base della Ducati EDS 450 presentata lo scorso luglio, la versione Rally è frutto del lavoro di Rebel X, che ha curato lo sviluppo sotto la guida di Manuel Lucchese, pilota con una lunga esperienza nell'off road e alla Dakar, oltre che progettista. Un lavoro nato con l'obiettivo di conservare il DNA Ducati, adattandolo alle condizioni estreme delle competizioni nel deserto.
A portare la EDS 450 Rally tra le dune sarà Tiziano Internò, conosciuto nella comunità dei rally raid come Rally Pov. Il pilota italiano prenderà parte alla Dakar 2027 nella categoria Original by Motul, quella riservata ai concorrenti che affrontano la gara senza assistenza meccanica esterna. Una sfida nella sfida: oltre a navigare tra le insidie delle prove speciali, Internò dovrà occuparsi personalmente della manutenzione della moto e prepararla per ogni nuova tappa.
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La partecipazione alla Dakar avrà anche una funzione strategica per lo sviluppo del progetto. I dati raccolti durante la gara, in condizioni particolarmente severe, saranno utilizzati per perfezionare prestazioni, affidabilità e soluzioni tecniche in vista della versione definitiva destinata alla produzione, in una serie limitata a soli 35 esemplari.
Sul fronte tecnico, la EDS 450 Rally abbina componentistica racing di livello factory a elementi sviluppati specificamente per affrontare il deserto. Impianto di scarico completo in titanio realizzato da Akrapovič, nuova mappatura della centralina svilupparta da GET con l'obiettivo di incrementare la potenza rispetto alla versione di base. La stessa azienda ha sviluppato anche un limitatore di velocità basato su GPS, indispensabile per rispettare i limiti previsti nelle zone a velocità controllata delle prove speciali.
Per affrontare le lunghe speciali nel deserto è stata rivista anche la configurazione dei serbatoi con una capacità complessiva di 34 litri, con le luci di stop posteriori integrate direttamente nel loro design. La torretta di navigazione monoblocco ospita il roadbook digitale e supporta un sistema di illuminazione con potenti fari a LED. L'impianto frenante si affida invece a pinze Brembo factory racing. Anche le sospensioni sono oggetto di un lavoro di sviluppo ancora in corso, con componenti già differenti rispetto a quelli della moto di serie.
La Ducati EDS 450 Rally è stata presentata al pubblico in occasione di EICMA, nell'area ufficiale Dakar allestita al Padiglione 22. La prima opportunità per vedere da vicino il prototipo e conoscere un progetto che guarda già al 2027. Dopo la partecipazione alla Dakar, la versione definitiva sarà presentata a febbraio 2027, quando si apriranno anche i preordini e verrà comunicato il prezzo. Le prime consegne sono programmate per luglio dello stesso anno: una serie esclusiva per un progetto che punta a portare il nome Ducati in una delle avventure più dure e affascinanti del motorsport.