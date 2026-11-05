Una Ducati alla Dakar 2027: svelata la EDS 450 versione Rally

La Ducati EDS 450 Rally è stata presentata al pubblico in occasione di EICMA, nell'area ufficiale Dakar allestita al Padiglione 22. La prima opportunità per vedere da vicino il prototipo e conoscere un progetto che guarda già al 2027. Dopo la partecipazione alla Dakar, la versione definitiva sarà presentata a febbraio 2027, quando si apriranno anche i preordini e verrà comunicato il prezzo. Le prime consegne sono programmate per luglio dello stesso anno: una serie esclusiva per un progetto che punta a portare il nome Ducati in una delle avventure più dure e affascinanti del motorsport.