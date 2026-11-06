Morbidelli a EICMA 2026 con l'anteprima mondiale della gamma T802

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Morbidelli presenta a EICMA la nuova famiglia T802: tre interpretazioni dell’adventure che inaugurano un nuovo capitolo per il marchio, unendo design italiano, prestazioni entusiasmanti e un’esperienza di guida premium.
Al padiglione 6, stand D20, di Fiera Milano, la scelta di esporre il meglio della sola gamma moto anticipa il nuovo corso Morbidelli: una proposta sempre più ricercata, che mette al centro il motociclista europeo e le sue aspettative. A soli tre anni dal suo rilancio, il marchio rafforza così il proprio orientamento premium attraverso una forte identità stilistica, qualità assoluta delle componenti, ricercatezza dei materiali e una tecnologia al servizio della guida. La famiglia T802 e la T502XR saranno tra i modelli di punta per l’Italia nel 2027, interpreti di questa direzione.
T802X, T802XR e T802XR RALLY: una piattaforma e tre modi di vivere l’avventura
La nuova piattaforma bicilindrica frontemarcia da 799 cc e 94,5 CV abbina un’erogazione pronta e lineare a una ciclistica raffinata. Cerchi a raggi tubeless e un’estrema leggerezza comune a tutte le versioni, esaltano agilità e piacere di guida, dalla strada ai percorsi fuoristrada.
La dotazione comprende elettronica con ABS e controllo di trazione con funzione cornering, riding mode che agiscono su mappe motore e pacchetto elettronico, quickshifter bidirezionale e cruise control. Ad assistere il rider ci sono DashCam anteriore, radar posteriore integrato nella fanaleria e controllo della pressione degli pneumatici. Strumentazione TFT con connettività e navigazione evoluta tramite Morbidelli App 5.0, manopole e sella riscaldabili di serie completano l’esperienza di viaggio.
T802X privilegia la strada e il turismo, anche in coppia. T802XR estende il viaggio oltre l’asfalto. T802XR RALLY amplia gli orizzonti dell’esplorazione con un’ergonomia dedicata all’offroad, escursione delle sospensioni che passa da 210 a 230 mm e una luce a terra di 270 mm per affrontare i percorsi più impegnativi. Il tutto conservando il comfort e la raffinatezza che caratterizzano l’intera famiglia, per un nuovo modo di vivere l’avventura senza rinunce.
Disegnata in Italia dal team di design Morbidelli, la famiglia T802 introduce un’identità visiva fondata sul contrasto. La firma luminosa a Y rovesciata definisce il frontale; superfici morbide e scolpite dialogano con geometrie nette ed elementi tecnici a vista. Alluminio spazzolato, finiture materiche e scelte cromatiche sofisticate esprimono il nuovo linguaggio del marchio.
Una nuova storia ha inizio
Il lancio della T802 è stato anticipato dalla campagna “A New Story Begins”, articolata in tre capitoli: "Identità", "Bellezza della tecnica" e "Oltre il linguaggio". Uriscaldabilihe ha introdotto progressivamente la nuova visione Morbidelli, accompagnando il pubblico fino alla presentazione a EICMA.
Al centro del racconto, la "Triade": il segno luminoso del frontale T802 diventa un alfabeto grafico, costruito a partire da una barra verticale, due bracci diagonali e tre punti. Un elemento di design che si trasforma in linguaggio e racconta l’incontro tra identità, estetica e tecnica alla base del progetto.
T502XR in configurazione definitiva
A EICMA l’attesissima T502XR si presenta nella configurazione definitiva di produzione. Leggera nella guida e performante, unisce vocazione al viaggio e attitudine al fuoristrada, rafforzando la proposta adventure Morbidelli per il 2027.
Il bicilindrico da 486 cc e 47,6 CV, pensato anche per la guida con patente A2, adotta acceleratore elettronico ride-by-wire e riding mode differenziati per adattare la risposta alle diverse condizioni d’uso. I cerchi tubeless da 21 pollici all’anteriore e 18 al posteriore ne sottolineano la vocazione all’esplorazione, mentre cruise control, connettività, sella e manopole riscaldabili ampliano l’orizzonte di utilizzo anche ai viaggi più lunghi.
Una gamma sempre più vicina al pubblico europeo
Il rinnovamento coinvolge anche le adventure T1002VX, T502X, T352X e T125X, la custom C1002V e la streetfighter F352. Nuovi colori e grafiche audaci valorizzano il carattere della gamma moto e accompagnano l’evoluzione sempre più attenta al gusto e alle aspettative del pubblico italiano.
Le novità Morbidelli sono esposte a EICMA 2026 fino a domenica 8 novembre al padiglione 6, stand D20.