Morbidelli a EICMA 2026 con l'anteprima mondiale della gamma T802

La dotazione comprende elettronica con ABS e controllo di trazione con funzione cornering, riding mode che agiscono su mappe motore e pacchetto elettronico, quickshifter bidirezionale e cruise control. Ad assistere il rider ci sono DashCam anteriore, radar posteriore integrato nella fanaleria e controllo della pressione degli pneumatici. Strumentazione TFT con connettività e navigazione evoluta tramite Morbidelli App 5.0, manopole e sella riscaldabili di serie completano l’esperienza di viaggio.