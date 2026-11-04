KTM presenta SX-F FACTORY EDITION 2027: la prossima generazione del Motocross READY TO RACE

Anche la trasmissione è stata oggetto di un importante sviluppo, con componenti più leggeri e resistenti che migliorano la fluidità degli innesti e incrementano l’affidabilità complessiva. Le nuove FACTORY EDITION introducono inoltre una centralina ECU di ultima generazione, dotata di una capacità di elaborazione superiore che consente una gestione più rapida e precisa dei dati provenienti dai diversi sensori. Questo avanzato sistema di gestione motore permette di ottimizzare accensione, alimentazione e delle mappature specifiche per ciascun rapporto del cambio, e di migliorare la qualità della trazione, la risposta del motore e l’efficacia del quickshifter.