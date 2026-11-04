KTM presenta SX-F FACTORY EDITION 2027: la prossima generazione del Motocross READY TO RACE

Le nuove KTM 250 e 450 SX-F Factory Edition MY27
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
Nuova piattaforma ciclistica, motore 250cc da 14.500 giri/min e componentistica pronta gara: ecco le nuove KTM Factory Edition MY27 in arrivo a novembre 2026
KTM presenta le nuove KTM 450 SX-F FACTORY EDITION e KTM 250 SX-F FACTORY EDITION 2027, due modelli che incarnano la massima espressione dell’innovazione tecnologica KTM nel motocross e introducono una nuova generazione di soluzioni tecniche destinate a definire il futuro della gamma SX-F.
Sviluppate sulla base dell’esperienza maturata ai massimi livelli delle competizioni internazionali, dall’MXGP all’AMA SMX, le nuove KTM FACTORY EDITION MY27 presentano importanti aggiornamenti a telaio, motore, sospensioni, ergonomia ed elettronica.
Le novità introdotte sui MY27 si concentrano su tre aree: ergonomia, performance e funzionalità. Il risultato è una piattaforma evoluta, concepita per offrire ai piloti professionisti e agli appassionati più esigenti un pacchetto ancora più competitivo e READY TO RACE.
Novità principali
Da sempre, lo sviluppo dei modelli KTM nasce dal trasferimento diretto dell’esperienza maturata ai massimi livelli delle competizioni mondiali. Il reparto R&D di KTM collabora costantemente con i Team ufficiali e i piloti impegnati nei campionati MXGP e AMA SMX, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per lo sviluppo delle FACTORY EDITION.
Dopo anni di costante affinamento delle piattaforme KTM 450 SX-F e KTM 250 SX-F, i modelli Factory Edition 2027 segnano un ulteriore passo avanti nell’eccellenza tecnologica KTM nel motocross.
Il progetto di sviluppo si è concentrato su pilastri fondamentali che definiscono la nuova generazione delle SX-F FACTORY EDITION: Ride, Power, Compete.
RIDE – Le nuove KTM 450 SX-F FACTORY EDITION e KTM 250 SX-F FACTORY EDITION introducono una piattaforma ciclistica completamente riprogettata, sviluppata con l’obiettivo di ridurre il peso complessivo, ottimizzare la distribuzione delle masse e affinare ulteriormente le geometrie del telaio. Tra le principali novità figurano un nuovo cannotto di sterzo e nuovi punti di fissaggio del motore, studiati per migliorare precisione di guida e stabilità.
Anche il nuovo telaietto posteriore in alluminio è stato rinnovato e rappresenta il più leggero mai realizzato da KTM per una moto da cross di serie. La possibilità di regolare l’interasse in base delle esigenze del pilota, insieme alla nuova piastra di sterzo CNC dal design rinnovato, consente una personalizzazione ancor più efficace del comportamento dinamico della moto.
In combinazione con la forcella e l’ammortizzatore firmati WP XACT, le nuove FACTORY EDITION offrono livelli superiori di maneggevolezza che ne favoriscono l’utilizzo in qualsiasi condizione di guida.
L’attenzione allo sviluppo si è estesa anche all’ergonomia. Il profilo delle FACTORY EDITION MY27 è più snello per favorire la libertà di movimento in sella, mentre lo spazio dedicato alle gambe è stato ampliato per migliorare il controllo della moto. Completano il pacchetto una sella completamente nuova e pedane ridisegnate per garantire maggiore comfort e grip.
POWER – Le nuove KTM SX-F FACTORY EDITION elevano ulteriormente il concetto di prestazione, grazie al significativo lavoro di sviluppo su motore, scarico ed elettronica. Il nuovo sistema di scarico contribuisce a migliorare l’erogazione lungo tutto l’arco di utilizzo, incrementando potenza, coppia e risposta all’acceleratore.
La KTM 250 SX-F FACTORY EDITION beneficia di una profonda evoluzione del propulsore. Tra gli interventi più significativi, figurano il nuovo corpo farfallato ovale, i condotti di aspirazione ridisegnati, un iniettore top-feed e una distribuzione completamente riprogettata. Il rapporto di compressione sale a 15.5:1, mentre il limitatore raggiunge i 14.500 giri/minuto, un regime in linea con quello utilizzato dai piloti di vertice in MXGP e AMA SuperMotocross. Inoltre, il motore è stato riposizionato 2,3mm più in alto nel telaio per ottimizzare il comportamento dinamico della moto.
La KTM 450 SX-F FACTORY EDITION raggiunge nuovi livelli di performance, con una potenza massima di 63,8 CV a 10.000 giri/minuto e 52 Nm di coppia massima a 7.000 giri/minuto. Il risultato è un’erogazione più efficace, lineare e controllabile, ottenuta attraverso un’attenta ottimizzazione del posizionamento dei componenti e della sinergia tra sistema di alimentazione e gestione elettronica del motore.
Anche la trasmissione è stata oggetto di un importante sviluppo, con componenti più leggeri e resistenti che migliorano la fluidità degli innesti e incrementano l’affidabilità complessiva. Le nuove FACTORY EDITION introducono inoltre una centralina ECU di ultima generazione, dotata di una capacità di elaborazione superiore che consente una gestione più rapida e precisa dei dati provenienti dai diversi sensori. Questo avanzato sistema di gestione motore permette di ottimizzare accensione, alimentazione e delle mappature specifiche per ciascun rapporto del cambio, e di migliorare la qualità della trazione, la risposta del motore e l’efficacia del quickshifter.
COMPETE - Portare le KTM FACTORY EDITION 2027 al massimo delle proprie possibilità significa poter contare non solo su prestazioni elevate, ma anche su una manutenzione semplice, rapida ed efficace. Per questo motivo KTM ha sviluppato le FACTORY EDITION 2027 integrando numerose soluzioni pensate per agevolare la preparazione e l’assistenza in pista.
Il pacchetto tecnico comprende una selezione di componenti premium derivati dall’esperienza nelle competizioni: cerchi EXCEL con una nuova disposizione ottimizzata dei raggi, manubrio NEKEN più leggero e con due diverse possibili posizioni di montaggio, nuove pastiglie freno Brembo progettate per ottenere una risposta più progressiva in frenata.
Completano il pacchetto tecnico completamente rinnovato anche un nuovo contaore facilmente accessibile, un sistema di raffreddamento ottimizzato, un airbox completamente riprogettato e un nuovo impianto di scarico.
La filosofia progettuale e la base tecnica sviluppate per le KTM FACTORY EDITION saranno progressivamente estese all’intera gamma KTM SX MY 2028 per creare così la base dello sviluppo delle future moto destinate a competere nei campionati più prestigiosi al mondo.
Le nuove KTM 450 SX-F FACTORY EDITION e KTM 250 SX-F FACTORY EDITION saranno disponibili presso i Concessionari KTM da novembre 2026 con i seguenti prezzi di listino (Iva inclusa, franco concessionario):
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa