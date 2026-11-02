La rivoluzione Honda è pronta: nasce la nuova V3R 900 E-Compressor di serie

Leggera, compatta e progettata senza compromessi, la versione definitiva adotta serbatoio e impianto di scarico in titanio e l'ultima evoluzione della connettività Honda RoadSync, dotata di un'interfaccia grafica ancora più intuitiva e di nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale, inclusi i comandi vocali che permettono al pilota di interagire con il sistema durante la guida. L'introduzione progressiva di queste nuove funzionalità di connettività è prevista anche su altri modelli Honda compatibili*.