La rivoluzione Honda è pronta: nasce la nuova V3R 900 E-Compressor di serie

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Honda sfrutta il palcoscenico del Salone di Milano 2026 per presentare la versione definitiva destinata alla produzione della rivoluzionaria naked V3R 900 E-Compressor.
Il modello esposto mostra le linee definitive del progetto, mantenendo la muscolosità e l'inconfondibile architettura asimmetrica delle sovrastrutture già viste sul prototipo presentato a EICMA 2025.
Leggera, compatta e progettata senza compromessi, la versione definitiva adotta serbatoio e impianto di scarico in titanio e l'ultima evoluzione della connettività Honda RoadSync, dotata di un'interfaccia grafica ancora più intuitiva e di nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale, inclusi i comandi vocali che permettono al pilota di interagire con il sistema durante la guida. L'introduzione progressiva di queste nuove funzionalità di connettività è prevista anche su altri modelli Honda compatibili*.
In linea con innovazioni iconiche come CB750 Four, Gold Wing, RC30, NR, Fireblade e Africa Twin, la V3R 900 E-Compressor adotta un esclusivo compressore elettrico in grado di regolare la sovralimentazione indipendentemente dai regimi motore. Il risultato è una risposta immediata sin dai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un propulsore di circa 1.200 cc pur partendo da una cilindrata di 900 cc.
Lo sviluppo procede rapidamente e ulteriori dettagli sui tempi di avvio della produzione in serie saranno comunicati prossimamente.
*I modelli compatibili e le tempistiche di disponibilità possono variare a seconda del modello.