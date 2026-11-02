eicma 2026

La rivoluzione Honda è pronta: nasce la nuova V3R 900 E-Compressor di serie

Caratterizzata da serbatoio e scarico in titanio, debutta con la nuova connettività Honda RoadSync potenziata dall'intelligenza artificiale e comandi vocali

02 Nov 2026 - 19:00
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
1 di 35
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Honda sfrutta il palcoscenico del Salone di Milano 2026 per presentare la versione definitiva destinata alla produzione della rivoluzionaria naked V3R 900 E-Compressor.

Il modello esposto mostra le linee definitive del progetto, mantenendo la muscolosità e l'inconfondibile architettura asimmetrica delle sovrastrutture già viste sul prototipo presentato a EICMA 2025.

Leggera, compatta e progettata senza compromessi, la versione definitiva adotta serbatoio e impianto di scarico in titanio e l'ultima evoluzione della connettività Honda RoadSync, dotata di un'interfaccia grafica ancora più intuitiva e di nuove funzionalità assistite dall'intelligenza artificiale, inclusi i comandi vocali che permettono al pilota di interagire con il sistema durante la guida. L'introduzione progressiva di queste nuove funzionalità di connettività è prevista anche su altri modelli Honda compatibili*.

In linea con innovazioni iconiche come CB750 Four, Gold Wing, RC30, NR, Fireblade e Africa Twin, la V3R 900 E-Compressor adotta un esclusivo compressore elettrico in grado di regolare la sovralimentazione indipendentemente dai regimi motore. Il risultato è una risposta immediata sin dai bassi regimi e prestazioni paragonabili a quelle di un propulsore di circa 1.200 cc pur partendo da una cilindrata di 900 cc.

Lo sviluppo procede rapidamente e ulteriori dettagli sui tempi di avvio della produzione in serie saranno comunicati prossimamente.   

*I modelli compatibili e le tempistiche di disponibilità possono variare a seconda del modello.

honda
eicma
eicma 2026
Notizie del giorno
Vedi tutti
Udinese: Kosta Runjaic, 55 anni
20:21
Udinese-Runjaic, è finita: ufficiale l'esonero, in arrivo Paolo Zanetti
20:17
Marchesini svela a EICMA 2026 la sua nuova visual identity
19:57
N-Com Wireless Pro e la Visiera IRID Dark Smoke: le novità di Nolan a EICMA 2026
cobolli
19:52
"Non voglio rischiare". Cobolli sceglie la prudenza, nbiente Masters 1000 di Parigi
19:50
Nolan presenta a EICMA 2026 tre nuovi caschi dedicati alla guida sportiva, all'avventura e alla mobilità urbana