Honda presenta ADV125, lo Scooter Adventure guidabile con la patente A1

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Dotato di motore eSP+, sospensioni a lunga escursione, controllo di trazione HSTC e display TFT da 5” con Honda RoadSync, è pronto ad affrontare ogni fondo stradale
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Sulla scia del successo della pionieristica famiglia ADV Honda, il nuovo ADV125 porta nel segmento 125 lo stile ispirato al mondo SUV, una dotazione premium e una straordinaria versatilità d'impiego a una platea ancora più ampia di utenti. Racchiude il carattere distintivo e lo spirito avventuroso di X-ADV e ADV350 in una formula pratica, accessibile ai possessori di patente A1 e perfettamente adatta alle esigenze della mobilità urbana contemporanea.
Progettato per chi desidera qualcosa che vada oltre il solito commuting cittadino, l'ADV125 offre una posizione di guida rialzata, sospensioni a lunga escursione, una generosa altezza da terra e pneumatici semitassellati, garantendo sicurezza e comfort su un'ampia varietà di fondi stradali. A completare il pacchetto interviene il raffinato motore eSP+ da 125 cc, capace di coniugare prestazioni brillanti, ottima ripresa ed elevata efficienza nei consumi.
L'ADV125 beneficia inoltre di una ricca dotazione tecnologica che comprende un display TFT a colori da 5 pollici con connettività Honda RoadSync, presa di ricarica USB-C, controllo di trazione Honda Selectable Torque Control (HSTC), sistema Smart Key e ampi e pratici vani integrati.
Combinando uno stile distintivo, contenuti tecnologici avanzati e una grande praticità d'uso quotidiano, l'ADV125 rappresenta una proposta unica nel segmento degli scooter 125, invitando a guardare oltre l'ordinario e a vivere ogni spostamento come una nuova avventura.