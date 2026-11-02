Honda presenta ADV125, lo Scooter Adventure guidabile con la patente A1

Sulla scia del successo della pionieristica famiglia ADV Honda, il nuovo ADV125 porta nel segmento 125 lo stile ispirato al mondo SUV, una dotazione premium e una straordinaria versatilità d'impiego a una platea ancora più ampia di utenti. Racchiude il carattere distintivo e lo spirito avventuroso di X-ADV e ADV350 in una formula pratica, accessibile ai possessori di patente A1 e perfettamente adatta alle esigenze della mobilità urbana contemporanea.