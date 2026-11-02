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Honda presenta la Fireblade 2027: più aerodinamica e la nuova HRC Works Edition

La versione SP adotta sospensioni Öhlins Smart EC 3.0 e freni Brembo Hypure, affiancata dall'inedita e ultraleggera HRC Works Edition con aerodinamica a doppio profilo alare

02 Nov 2026 - 18:34
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Per il 2027 Honda presenta la famiglia Fireblade più evoluta di sempre, sviluppata grazie alla strettissima collaborazione mai realizzata con Honda Racing Corporation per estremizzare ulteriormente il leggendario binomio di prestazioni assolute e precisione di guida tipiche della RR-R.

La Fireblade di quest’anno offre un comportamento ancora più intuitivo e comunicativo grazie a un approfondito lavoro sulla ciclistica, concentrato sull'incremento della stabilità in ingresso curva e del feeling dell'avantreno. Nuovo telaio, nuovo forcellone, aerodinamica più efficiente, geometrie riviste e una nuova triangolazione ergonomica del pilota contribuiscono a questa evoluzione.

Anche il peso è stato ridotto attraverso numerosi interventi, compresi nuovi cerchi e un nuovo serbatoio in titanio.

Importanti aggiornamenti interessano anche il motore, con l'obiettivo di incrementare la spinta ai medi regimi grazie a pistoni ridisegnati, cinematismo della distribuzione aggiornato e al nuovo sistema a cornetti di aspirazione a lunghezza variabile.

Accanto alla nuova versione ‘standard’ si posiziona la Fireblade SP. Le due condividono la medesima base tecnica, ma la SP aggiunge l'ultima evoluzione delle sospensioni elettroniche Öhlins Smart EC 3.0 con interfaccia OBTi (Objective Based Tuning Interface), oltre ai freni Brembo Hypure.

Debutta inoltre la nuova Fireblade HRC Works Edition, ancora più focalizzata sull'utilizzo in circuito grazie alla configurazione monoposto, a esclusivi elementi in fibra di carbonio come le nuove appendici con doppio profilo alare che incrementano efficacia e carico aerodinamico, rendendola la Fireblade più estrema e orientata all'impiego in pista mai realizzata.

La nuova Honda CBR1000RR-R Fireblade 2027

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