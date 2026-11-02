Honda presenta la Fireblade 2027: più aerodinamica e la nuova HRC Works Edition

La Fireblade di quest’anno offre un comportamento ancora più intuitivo e comunicativo grazie a un approfondito lavoro sulla ciclistica, concentrato sull'incremento della stabilità in ingresso curva e del feeling dell'avantreno. Nuovo telaio, nuovo forcellone, aerodinamica più efficiente, geometrie riviste e una nuova triangolazione ergonomica del pilota contribuiscono a questa evoluzione.