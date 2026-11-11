EICMA ringrazia la Guardia di Finanza per il contrasto alla contraffazione e rafforza l’impegno per la legalità

EICMA intende proseguire e rafforzare la collaborazione con la Guardia di Finanza nelle prossime edizioni. In una manifestazione che ha riunito a Fiera Milano Rho 764 espositori in rappresentanza di 2.150 marchi da 52 Paesi, tutelare la proprietà intellettuale e industriale significa difendere gli investimenti delle imprese in ricerca, innovazione e design, salvaguardare la concorrenza leale e proteggere i consumatori.