EICMA ringrazia la Guardia di Finanza per il contrasto alla contraffazione e rafforza l’impegno per la legalità
Tre interventi durante l’83ª edizione, con il sequestro di carene e di due motociclette elettriche. EICMA intende rafforzare la collaborazione con le Fiamme Gialle a tutela di marchi, brevetti e design
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EICMA ringrazia il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano e i militari della Compagnia di Rho per il lavoro svolto durante l’83ª Esposizione internazionale delle due ruote. Come riferito dalle Fiamme Gialle, due interventi hanno portato alla rimozione e al sequestro di carene che, secondo gli accertamenti condotti anche con il contributo dei periti aziendali, riproducevano il design registrato da Honda. Nel terzo intervento sono state sequestrate due motociclette elettriche destinate alla presentazione in fiera, risultate, secondo le verifiche tecniche, copie di modelli brevettati da un altro costruttore.
EICMA intende proseguire e rafforzare la collaborazione con la Guardia di Finanza nelle prossime edizioni. In una manifestazione che ha riunito a Fiera Milano Rho 764 espositori in rappresentanza di 2.150 marchi da 52 Paesi, tutelare la proprietà intellettuale e industriale significa difendere gli investimenti delle imprese in ricerca, innovazione e design, salvaguardare la concorrenza leale e proteggere i consumatori.
EICMA ringrazia inoltre la Guardia di Finanza per l’attività di prevenzione e contrasto alla compravendita irregolare di merce e alle altre forme di commercio abusivo. Anche su questo fronte la manifestazione intende intensificare il proprio impegno, in raccordo con le autorità competenti.
EICMA condanna infine con fermezza gli episodi di inciviltà ripresi nei video circolati sui social. In un’edizione da oltre 600.000 presenze, la grande maggioranza dei partecipanti ha vissuto la manifestazione nel rispetto degli altri e del lavoro di chi l’ha resa possibile. La comunità degli appassionati delle due ruote ha gli anticorpi per isolare questi comportamenti. Chi viola le regole della convivenza civile si pone da sé fuori dallo spirito di questa comunità.