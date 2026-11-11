Medvedev, l'"orso" che vuole risvegliarsi

Il russo è ormai un habitué delle Finals e sarà, grazie alle sue grandi abilità, uno degli ostacoli più impegnativi da sconfiggere per gli altri partecipanti alla sfida degli ATP

11 Nov 2026 - 14:18
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