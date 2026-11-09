EICMA 2026 supera ancora quota 600.000 presenze: +6% per l’edizione più grande di sempre

"La crescita delle presenze e l’aumento degli operatori esteri esprimono le due dimensioni di EICMA: un evento capace di coinvolgere centinaia di migliaia di appassionati e una piattaforma internazionale di business imprescindibile per le imprese – dichiarano Pietro Meda, presidente di EICMA, e Paolo Magri, amministratore delegato –. Continuiamo ad arricchire la manifestazione con contenuti di valore e iniziative speciali, come le mostre delle ultime edizioni, per rafforzarne l’attrattività, avvicinare nuovi visitatori e generare opportunità per l’intera industria delle due ruote. La partecipazione dei giovani e di decine di scolaresche da tutta Europa racconta una passione che si rinnova e unisce generazioni diverse. Sappiamo che un afflusso così importante comporta anche criticità e disagi. Per questo continuiamo a investire nell’esperienza di visita: dalla promozione del trasporto pubblico ai parcheggi gratuiti in città, dall’ampliamento delle corsie nei padiglioni agli strumenti di orientamento, con cartine dedicate e un’app. È un impegno continuo, fondato sull’ascolto dei visitatori e degli espositori. A loro, ai partner, alle istituzioni e a tutte le persone che hanno contribuito a questa edizione va il nostro ringraziamento".