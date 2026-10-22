Giacche, caschi e non solo: Acerbis presenta le novità della gamma 2027

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Acerbis si prepara a tornare sul palcoscenico di EICMA 2026, l'Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 3 al 8 novembre presso Fiera Milano Rho.
In questa edizione l'azienda bergamasca sarà presente nel Padiglione 5 – Stand I54 con uno spazio espositivo completamente rinnovato e pronto ad accogliere appassionati, addetti ai lavori e piloti provenienti da tutto il mondo.
Come ogni anno Acerbis presenterà tantissimi nuovi prodotti della gamma 2027, frutto di continua ricerca, innovazione e passione per il mondo del motociclismo a 360°.
Al centro della scena le nuove collezioni dedicate al turismo su due ruote, con Acerbis che amplia ulteriormente la propria offerta presentando una nuova linea di giacche Adventure e una nuova linea di giacche Road, sviluppate per accompagnare il motociclista in ogni contesto di utilizzo, dai lunghi viaggi alle percorrenze quotidiane, combinando protezione, comfort e funzionalità.
Grande novità anche nel segmento caschi, dove debutta il nuovo Revolve, il casco modulare flip-back di Acerbis progettato per offrire massima versatilità, praticità e sicurezza.
Per il mondo off-road, Acerbis presenta inoltre la gamma maschere, che si amplia con l'introduzione della nuova versione Vortex MUD, sviluppata per affrontare le condizioni più estreme garantendo visibilità e prestazioni elevate.
Tra le novità dedicate al motocross spicca il nuovo X-FLEX 2.0, evoluzione del total look racing Acerbis, progettato per offrire leggerezza, libertà di movimento e resistenza ai piloti che ricercano il massimo delle performance in ogni situazione di guida.
Per chi ama vivere la città sulle due ruote Acerbis presenta la giacca LOKY, dal look contemporaneo capace di unire protezione certificata e comfort, oltre al completo urban SKILL, ispirato all'off-road, composto da giacca e pantaloni che non rinunciano a praticità e libertà di movimento.
A conferma del profondo legame con il mondo delle competizioni, Acerbis presenta inoltre le plastiche per Honda CRF450R, sviluppate grazie all'esperienza maturata ai vertici del motocross mondiale e protagoniste nella stagione vincente di Jeffrey Herlings, culminata con la conquista del Campionato del Mondo MXGP.
Chiude la panoramica prodotto il nuovo Jet Aria Evo, evoluzione di uno dei caschi più iconici della gamma Acerbis, aggiornato per rispondere alle esigenze del motociclista moderno mantenendo le caratteristiche che ne hanno decretato il successo nel tempo.