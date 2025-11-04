Suzuki presenta in anteprima mondiale la nuova SV-7GX

Suzuki definisce così una moto eclettica e completa, ideale per chi cerca versatilità e piacere di guida quotidiano. Con il suo telaio a traliccio in tubi d’acciaio e il bicilindrico a V da 652 cc raffreddato a liquido, la SV-7GX sviluppa 54 kW (73,4 CV) e 64 Nm di coppia. È un motore elastico e brillante, già conforme alla normativa Euro 5+, capace di garantire consumi ridotti (4,2 l/100 km) e un’autonomia di oltre 400 chilometri con un pieno.