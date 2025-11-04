Royal Enfield celebra 125 anni di “Pure Motorcycling” a Eicma 2025

Siddhartha Lal, Executive Chairman di Eicher Motors Ltd., ha sintetizzato lo spirito di questo anniversario: “Da 125 anni Royal Enfield rappresenta autenticità, artigianalità e il puro piacere di andare in moto. Ciò che nacque dal desiderio di costruire moto belle e vere è oggi una cultura globale che celebra l’esplorazione e l’espressione personale. È il momento di rendere omaggio al passato e guardare con fiducia ai prossimi 125 anni.” E proprio con questo intento il marchio ha svelato a Eicma una serie di novità che raccontano la sua doppia anima: da un lato la tradizione old-school, dall’altro la spinta verso un futuro più tecnologico e sostenibile.