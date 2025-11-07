Continental alza l'asticella, debuttano ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Il cuore del TKC 80 2 è il suo battistrada, completamente ridisegnato con tasselli più grandi, collegamenti rinforzati tra spalla e centro e nuove geometrie che garantiscono una trazione superiore e una migliore autopulizia. Il risultato è un’aderenza meccanica di riferimento, soprattutto nei contesti più difficili. I tasselli anteriori, inclinati nella direzione di marcia, migliorano la frenata in off-road. Quelli posteriori, disposti in senso opposto, ottimizzano la spinta in accelerazione. L’ampia area di contatto garantisce stabilità e comfort anche nei lunghi viaggi a pieno carico. La carcassa è costruita per un perfetto equilibrio 50/50 tra uso su strada e off-road, assicurando sicurezza anche alle alte velocità. La nuova mescola con tecnologia RainGrip offre la combinazione ideale tra grip, durata e comportamento omogeneo su asciutto e bagnato.