Bosch celebra 30 anni di sicurezza ABS per moto e svela le tecnologie del futuro a Eicma

La sicurezza diventa obbligo globale

L’impatto dell’innovazione Bosch è tangibile anche nelle normative internazionali. L’Unione Europea ha reso obbligatorio l’ABS per moto oltre i 125 cc già nel 2016, seguita dall’India nel 2018. Dal 2027 Singapore farà un passo ulteriore, richiedendo l’ABS anche per le moto sotto tale soglia. Queste iniziative, sottolinea Liersch, “rappresentano la prova di quanto la sicurezza stia diventando una priorità globale e un impegno condiviso tra case costruttrici e istituzioni”.