Yamaha TMAX e TMAX Tech MAX, lo scooter sportivo più venduto si evolve ancora

È dotato di freni disco anteriori da 267 mm di diametro e di un freno disco posteriore da 282 mm e del più recente sistema Brake Control che offre un eccellente controllo di frenata in condizioni variabili. I cerchi forgiati in alluminio riducono al minimo la massa non sospesa per una manovrabilità immediata, mentre lo pneumatico anteriore 120/70-15 e l'ampio pneumatico posteriore 160/60-15 forniscono elevati livelli di trazione che conferiscono al TMAX prestazioni eccellenti in città e in autostrada.