Yamaha, l'universo di Iwata a Eicma tra hypernaked e innovazioni tecnologiche

Al Salone, al 7 al 10 novembre, i visitatori potranno scoprire le novità Yamaha, ammirandone ogni dettaglio da vicino. Potranno vedere di persona le ultime arrivate della famiglia di hypernaked MT, dalla MT-09 in versione Y-AMT alle MT-07 e MT-07 Y-AMT, ricche di innovazioni tecnologiche e con uno stile più deciso, pronte a conquistare gli amanti delle alte prestazioni. Un grande richiamo per lo sguardo di ogni appassionato arriva dalla Serie R, che incarna il DNA sportivo di Yamaha, con le più recenti versioni delle R9, R3 e R125 fino alla mitica R1, anche in versione GYTR.