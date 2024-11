Moto Morini, quattro modelli per una nuova era a due ruote

Corsaro 750 GT, una due ruote per ogni viaggio

La prestigiosa famiglia Corsaro cresce e presenta la nuova versione Corsaro GT che si schiera accanto ai modelli Naked e Sport ed è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di viaggio. Progettata e disegnata in Italia, la Corsaro GT è pensata per coloro che cercano un'esperienza di guida premium. Il suo design unisce l'estetica distintiva della gamma Corsaro a un carattere robusto e deciso, arricchito da una serie di soluzioni funzionali per massimizzare il piacere di guida.