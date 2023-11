Ultraviolette sbarca a Eicma con due rivoluzionarie moto elettriche

SOSTENIBILITA' E SPORTIVITA'

Il giovane marchio indiano ha presentato all'Europa la F77 e ha svelato per la prima volta in assoluto la F99 Factory Racing Platform

Ultraviolette, giovane azienda indiana all’avanguardia nella mobilità sostenibile e con un’attenzione unica nella creazione di soluzioni di alta qualità dal punto di vista energetico, ha catturato l'attenzione, ad EICMA 2023, con un doppio annuncio elettrizzante. La moto di punta del marchio nato nel 2016, la F77, ha fatto il suo atteso debutto nel mercato europeo in concomitanza della presentazione globale della F99 Factory Racing Platform. Il lancio mondiale della F77 ad EICMA 2023 segna la volontà dell’azienda indiana Ultraviolette di presentarsi nei mercati internazionali con le proprie novità.

International-Spec Ultraviolette F77

La F77 è il risultato della continua ricerca di Ultraviolette per design e prestazioni ed è il primo veicolo a due ruote indiano dotato di batterie all'avanguardia ed elettronica di bordo ispirata al mondo dell’aviazione. Ultraviolette ha lanciato la F77 in Europa, consegnando a partire dal secondo trimestre del 2024, con tre varianti distintive: Shadow, Laser e Airstrike. Il modello F77 presenta 100 Nm di coppia massima e 30 kW (40 CV) di potenza, grazie all’avanzata batteria da 10,3 kWh. Il design affascinante e le prestazioni notevoli della F77 sono il risultato di una ricerca e sviluppo rigorosi, che mettono in mostra l'eccezionale talento del team R&D di Ultraviolette. La F77 eccelle in ogni aspetto: prestazioni, tecnologia della batteria, sicurezza, comfort di guida, maneggevolezza ed estetica. Offre tre diverse modalità di guida - Glide, Combat e Ballistic - offrendo ai clienti un'esperienza finemente sintonizzata, equilibrata ed entusiasmante. La F77 sarà venduta a un prezzo compreso tra 9.000 e 11.000 Euro in Europa, a seconda di incentivi governativi statali/federali e tasse. Ultraviolette inizierà ad accettare registrazioni sul suo sito ufficiale a partire dal 15 novembre 2023.

Ultraviolette F99 Factory Racing Platform

I piani di Ultraviolette vanno oltre la International-spec F77, con la première mondiale della F99 Factory Racing Platform, che ha suscitato un grande interesse ad EICMA 2023, segnando un passo importante nel mondo della tecnologia delle moto elettriche. Contrariamente al modello di prima generazione, l'ultima versione (la seconda) della F99 è una moto carenata, attentamente progettata con tecnologia avanzata delle batterie ed innovazioni nel powertrain. Una delle caratteristiche più distintive della F99 è la sua aerodinamica, che riflette principi adottati dai jet da caccia supersonici. La moto incorpora fibre di carbonio nella costruzione della sua aerodinamica, inclusi i pannelli e le alette. L'aerodinamica è ingegnosamente integrata in due posizioni chiave della F99 - sul parabrezza e su due prese d'aria frontali, convogliando l'aria al motore che la comprime e la rilascia attraverso le alette. Questo meccanismo forma una barriera di molecole d'aria ad alta velocità, ottimizzando il flusso d'aria sopra il casco del pilota, per ridurre la resistenza aerodinamica. Un'altra innovazione chiave è incorporata nell'Air-Blade, un segmento del pannello laterale o del cupolino laterale, che, adattandosi agli angoli di inclinazione, migliora il carico aerodinamico durante le curve. Questo sistema elettronico real-time garantisce prestazioni ottimali. Diversi winglet aggiuntivi sono posizionati strategicamente nella parte anteriore e posteriore del veicolo per regolare l'efficienza aerodinamica. La F99 vanta una velocità massima di 265 km/h. Il motore raffreddato a liquido della F99 produce una potenza massima di 120 CV (90 kW), consentendo alla moto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,45 e un peso a secco di soli 178 kg, la F99 Factory Racing Platform è pronta a riscrivere le regole nel motorsport. Il lancio commerciale globale della F99 è previsto entro il 2025, segnando l'impegno deciso di Ultraviolette nell’elevare gli standard globali relativi alle prestazioni e alla tecnologia delle moto elettriche.

Narayan Subramaniam, co-fondatore & Ceo di Ultraviolette, ha dichiarato con entusiasmo: "Abbiamo ricevuto una risposta travolgente da parte degli appassionati di 190 paesi, dimostrando un grande interesse per la Ultraviolette F77. Questo ha rafforzato la nostra convinzione nell'entrare nel mercato europeo. EICMA 2023 è solo l'inizio, che segna una tappa significativa nel nostro percorso. Mentre puntiamo ai mercati globali, la première della F99 Factory Racing Platform testimonia ulteriormente la passione, l'innovazione e la ricerca incessante dell'eccellenza iniziata con la F77. In un'industria dominata da player storici, siamo orgogliosi del nostro ruolo di catalizzatori della trasformazione nel mondo delle corse".

Per soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici a due ruote, Ultraviolette è attivamente impegnata nel creare collaborazioni con distributori e concessionarie europee per offrire un'esperienza entusiasmante ai motociclisti di tutta Europa.

Niraj Rajmohan, co-fondatore & Cto di Ultraviolette, ha aggiunto: "La F99 Factory Racing Platform è un esempio della nostra visione di essere leader nell'innovazione globale nel settore EV. Siamo orgogliosi di guidare l'innovazione nel mondo delle corse, offrendo tecnologia all'avanguardia ed esperienze di guida senza pari, che si tratti di pista o strada. La nostra entrata nel mercato europeo segna una tappa entusiasmante nel nostro percorso".