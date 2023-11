A Eicma 2023 torna Casey Stoner: è ambassador per Nolan

NOLAN

Il due volte iridato MotoGP, ambassador per Nolan, sarà presente a Eicma per due giorni

© Getty Images Tanti nomi illustri di Case motociclistiche a Eicma 2023, ma anche grandi nomi che sulle due ruote hanno fatto la storia. Uno di questi è Casey Stoner, due volte iridato in MotoGP, che sarà presente al Salone del Ciclo e Motociclo di Milano a Rho Fiera con Nolan, di cui è diventato di recente ambassador. L'australiano, che sarà presente mercoledì 8 e giovedì 9 novembre nel programma di Eicma per il Meet&Greet, tornerà al Salone dopo alcuni anni di assenza.

"Sono entusiasta di tornare in Italia e di riunirmi con tutti gli straordinari fan che sono stati al mio fianco durante il mio viaggio e che continuano a starmi vicino anche oggi" ha dichiarato Casey Stoner. "L'invito a tornare e a collaborare con Nolangroup è stata una grande opportunità, considerando la mia lunga e stretta relazione con questo marchio che mi ha regalato tanti ricordi straordinari. Non vedo l'ora di contribuire allo sviluppo dei caschi Nolan per il futuro".

Stoner collaborerà con Nolangroup allo sviluppo di nuovi caschi, mettendo a disposizione la sua grande esperienza. Un pilota amato e una persona speciale che, ancora oggi, vanta un seguito di appassionati e supporter ancora molto forte, tanto che il casco Stoner Replica rappresenta tuttora la grafica più ricercata all’interno dell’ampia proposta Nolan.

Entusiasmo anche per Enrico Pellegrino, CEO e Direttore Generale di Nolangroup: "Sono lieto di annunciare questa bellissima collaborazione con colui che ha rappresentato uno dei maggiori promotori del marchio Nolan nel mondo delle corse, oltre che grande pilota e uomo eccezionale. Il ritorno di Casey Stoner ci permetterà, non solo di raccontare a tutti gli amanti delle due ruote una storia vera e appassionante, ma anche di affidare alla sua grande competenza lo sviluppo dei nuovi caschi".