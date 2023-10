Eicma 2023, il programma della settimana del Salone a Rho

IL PROGRAMMA

Dal MotoLive allo spazio dedicato all'urban mobility e l'Esports Arena a Eicma 2023

© Eicma Tanti eventi in programma per Eicma 2023, che dal prossimo 7 novembre a domenica 12 attirerà a Rho Fiera tanti appassionati delle due ruote. Il Salone del Ciclo e Motociclo alla Fiera di Milano è infatti pronto ad aprire le porte e chi riuscirà ad accaparrarsi i biglietti è pronto a godersi eventi e aree speciali che come ogni anno renderanno unica l'esperienza tra gli stend degli espositori.

MOTOLIVE

Motolive è uno degli ingredienti del successo di Eicma, il contenitore racing più spettacolare, atteso e adrenalinico che anima l’area esterna dell’Esposizione da ben 18 anni. MotoLive si conferma un’occasione unica per il pubblico di assistere gratuitamente a competizioni e lasciarsi entusiasmare da show, musica e spettacoli di intrattenimento. Gli appassionati più esigenti non resteranno di certo delusi con fenomenali run di Freestyle Motocross e Trial Acrobatico e l’opportunità di vedere da vicino i piloti, nazionali e internazionali, delle più prestigiose discipline off-road.

URBAN MOBILITY



Quest’area è una delle novità più interessanti del 2023. Accoglie imprese, istituzioni, forze dell’ordine e le star tup di settore, a cui Eicma offre in particolare una vetrina internazionale grazie al sostegno dell’ICE, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’area è inoltre animata da un palinsesto di talk, dimostrazioni e incontri divulgativi. Obiettivo è rappresentare quanto le due ruote, a pedale e a motore, siano già e saranno sempre di più una risposta concreta a una nuova e più complessa domanda di mobilità che proviene dalla città. Questo spazio, promosso con ANCMA (Associazione nazionale ciclo motociclo accessori), è un seme nel terreno di Eicma che la manifestazione vuole far crescere e si configura anche come luogo privilegiato di ascolto delle istanze delle imprese e degli utenti della strada.

EBIKE

Il successo dell’eBike sul mercato è ormai un fenomeno consolidato. A EICMA non è possibile solo ammirare e conoscere le ultime novità dell’universo della pedalata assistita, ma si può fare anche un’esperienza di prova concreta ed entusiasmante. Nell’area esterna MotoLive trovate infatti una pista di test ride per scoprire tutte le potenzialità delle eBike attraverso un tracciato appositamente studiato per esaltare le loro le prerogative tecniche.

TEMPORARY BIKERS SHOP

Dopo il successo delle scorse Edizione, torna l’area shopping più attesa dagli amanti delle due ruote. Il Temporary Bikers Shop è lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, dove è possibile acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto. L’area vi aspetta al Padiglione 9.

EICMA ESPORTS ARENA

Il gaming debutta in Eicma e lo fa in grande stile con l'Eicma Esports Arena, il nuovissimo e coinvolgente contenuto espositivo dedicato al mondo degli sport elettronici e dei videogiochi motorsport. Un’area entusiasmante dove si può giocare, incontrare VIP, influencer e piloti di caratura internazionale, ma non è tutto. L’Eicma Esports Arena ospita simulatori, eventi ed iniziative, momenti palco: tutto concentrato in un appassionante palinsesto di appuntamenti. Anche il pubblico è naturalmente protagonista, grazie alla presenza di consolle per vivere in prima persona l’esperienza di gioco dei migliori videogiochi motoristici. Ma lo spettacolo dell’Eicma Esports Arena è iniziato già prima dell’apertura dei cancelli. Un vero e proprio campionato online di motocross, L’EICMA ESPORTS MX CHAMPIONSHIP, ci ha accompagnato fino ad oggi. Giocatori di tutta Europa e Stati Uniti si sono infatti sfidati nelle ultime settimane sulle riproduzioni digitali delle piste italiane più leggendarie e rappresentative: Maggiora, Arco di Trento, Mantova e Riola Sardo. I primi dieci classificati di questo campionato hanno già vinto un biglietto per Milano con destinazione EICMA e sabato 11 novembre giocheranno qui le finali sulla fedele riproduzione digitale della pista off-road di MOTOLIVE, l’evento dentro l’evento che viene allestito ogni anno nell’area esterna del quartiere fieristico.

EICMA EFFECT

Torna, dopo il successo dello scorso anno, il set fotografico Eicma Effect. Eicma 2023 ospiterà nuovamente la bolla all’interno della quale i fotografi di Eicma immortaleranno gratuitamente le espressioni Eicma Effect. del pubblico. Nessuna emozione andrà persa!