"Sono molto contento per la vittoria, che è arrivata contro uno dei migliori giocatori del mondo. Penso di aver giocato un primo set perfetto, poi nel secondo set Ben (Shelton ndr.) è salito molto di livello. Sono riuscito a fare dei bei punti al tie-break e sono molto soddisfatto del mio livello". Così Alexander Zverev dopo il successo in due set - 6-2 7-6(4) - su Ben Shelton nella seconda giornata del Gruppo McEnroe alle Nitto Atp Finals 2026. "Sono contento di essere in semifinale, ma si può sempre migliorare. Sono stati due match diversi con Rafael (Jodar ndr.) e Ben, ma sono felice di averli portati a casa entrambi. La risposta è stata un'arma in più oggi", aggiunge il tedesco, aritmeticamente qualificato in semifinale.