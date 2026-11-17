Dopo la sconfitta all'esordio ieri sera con Daniil Medvedev Flavio Cobolli tornerà in campo mercoledì, nella sessione serale, non prima delle 20.30, contro Frances Tiafoe nel match valido per la seconda giornata del gruppo 'Ivan Lendl' delle Atp Finals. Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev si affronteranno invece nella sessione pomeridiana, non prima delle 14. La coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocherà nuovamente sempre mercoledì, alle 11.30, contro Christian Harrison e Neal Skupski.