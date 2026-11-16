Atp Finals: esordio amaro per Bolelli-Vavassori, azzurri subito ko

16 Nov 2026 - 13:06
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Esordio amaro per Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals di Torino. Gli azzurri sono stati sconfitti in due set dall'argentino Horacio Zeballos e dallo spagnolo Marcel Granollers, teste di serie numero 3 del torneo. Il punteggio finale è stato 6-4 6-4 dopo un'ora e 17 minuti di gioco. Il match è stato equilibrato, con Vavassori e Bolelli che hanno commesso alcuni errori nei momenti fondamentali, spianando la strada agli avversari. Il passaggio del turno per gli azzurri non è comunque pregiudicato, a patto di vincere nelle prossime sfide del round robin contro Skupski-Harrison e contro Krawietz-Puetz.

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