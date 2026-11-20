"Per me è stato un match difficile, dovevo capire come mi sarei sentito in campo e perché dovevo giocare contro Flavio. Non è facile giocare contro un italiano qui, ma soprattutto contro Flavio: un gran giocatore e una gran persona nel circuito". Lo ha detto Carlos Alcaraz subito dopo il successo ottenuto contro Flavio Cobolli alle Atp Finals di Torino. "Ho cercato di giocare nel modo più aggressivo possibile, colpendo la palla con forza e provando a non muovermi troppo. La sensazione che ho provato in campo era incredibile, sto cercando di acquisire più fiducia di partita in partita, cosa che mi rende felice e orgoglioso. Quindi spero di continuare così - ha concluso - E' stata una giornata dura, ora sarà fondamentale recuperare bene e farmi trovare pronto per domani".