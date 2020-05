Gigi Simoni, addio all'allenatore gentiluomo 

"Gigi Simoni è scomparso, quasi fosse un segno del destino, proprio nel giorno in cui l'Inter festeggia il decennale del Triplete, triplete seguito con grande passione dallo stesso Simoni, che era un ottimo allenatore, ma che non ha mai vinto uno scudetto. Un uomo capace di restare nel cuore dei tifosi nerazzurri che lo mettono ancora oggi nella top five degli allenatori dell'Inter più amati".



Non poteva che essere così: la diretta Instagram di Sandro Sabatini del 22 maggio 2010 doveva, come doveroso tributo, essere dedicata a Gigi Simoni, scomparso a 81 anni dopo una lunga lotta contro un ictus che lo aveva colpito lo scorso giugno.



L'allenatore recordman delle promozioni in A, vincitore di una Coppa Uefa con l'Inter viene raccontato da Sabatini attraverso una serie di aneddoti legati al suo periodo come allenatore dell'Inter, stagione 1997/1998. Sapevate, per esempio, che Ronaldo il Fenomeno e Diego Simeone si detestavano? E che Simoni ha rimproverato Sabatini per non aver parlato bene di lui? E che dire del cane chiamato Taribo come sfottò al calciatore Taribo Weest? E' tutto qui, nella versione integrale della diretta, in onda ogni giorno alle 15 sui profili Facebook e Instagram di SportMediaset.