Formula E: Race at Home, su Sportmediaset.it il round 4

Sabato 16 maggio, in diretta streaming su Sportmediaset.it dalle 16.30 (visibile in questo articolo e nella homepage del sito), torna la Race at Home Challenge, il campionato di Formula E "virtuale", con il round 4. In programma come sempre due gare parallele: ore 16.30 inizio collegamento, ore 16.40 Qualifiche Sim Racers ore 17.00 Gara Sim Racers ore 17.20 Qualifiche Piloti ore 17.35 Gara Piloti. Nella prima sfida simracer professionisti e ospiti d'eccezione, nella seconda piloti come Da Costa, Vergne, Vandoorne, Di Grassi, Lotterer o Abt pronti a sfidarsi al simulatore per la classifica finale ma soprattutto per finalità benefiche.