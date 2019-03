Sci, SuperG donne di Soldeu: vince Regensburg, Brignone terza, Shiffrin campionessa di specialità

14/03/2019

Si chiude la stagione di sci alpino con le prove di Soldeu, in Andorra. E si chiude in bellezza, per Mikaela Shiffrin, che conquista la Coppa del Mondo di supergigante femminile. Nell'ultimo SuperG in calendario, infatti, alla statunitense basta il quarto posto in coabitazione con l'austriaca Nicole Schmidhofer per vincere il trofeo. Shiffrin succede alla atleta del Liechtenstein Tina Weirather (campionessa nel 2017 e nel 2018), diretta inseguitrice in classifica che non conclude la prova. La statunitense è protagonista di un'annata memorabile: sua la classifica generale, e quelle in slalom speciale, slalom gigante e SuperG. Per lei anche due ori e un bronzo ai Mondiali di Are.



La gara di Soldeu è vinta da Viktoria Regensburg. Beffata mercoledì per tre centesimi da Mirjam Puchner, la tedesca si vendica mettendosi alle spalle un'altra austriaca, Tamara Tippler. Regensburg (17.esima vittoria in Coppa) è l'unica a scendere sotto il muro dell'1:24. Chiude infatti in 1:23.91, precedendo di 15 centesimi la seconda, brava in avvio di prova a tenere dietro le azzurre Federica Brignone e Nadia Fanchini. Per Brignone arriva comunque un buon terzo posto, il podio numero 28 della sua carriera su una pista che l'aveva vista trionfare nel 2016: 34 i centesimi di distacco da Regensburg. La valdostana si toglie la soddisfazione di precedere di 10 centesimi Shiffrin e Schmidhofer.



Per quanto riguarda le altre italiane, settima Sofia Goggia, a 0”56 di ritardo da Regensburg. Nadia Fanchini nona, Elena Curtoni 14.esima, Francesca Marsaglia 16.esima.