Sci, Super G Beaver Creek: Paris terzo in compagnia di Svindal e Kilde

01/12/2018

Incredibile a Beaver Creek, in cinque sul podio per Super G maschile: Dominik Paris, infatti, è giunto terzo al traguardo a ex aequo con i norvegesi Svindal e Kilde. I tre sono arrivati a +0.41 dall'austriaco Franz Max che ha dominato la gara sotto una fitta nevicata in 1:01.91. Secondo gradino del podio per lo svizzero Caviezel a tre decimi. Fuori dall top ten Christof Innerhofer a un secondo e tre da Franz. Ancora più indietro, un secondo e mezzo il suo ritardo, Stefano Buzzi.