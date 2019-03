Sci, per gli Under 16 skipass gratuiti in Lombardia negli ultimi due weekend di marzo

21/03/2019

Per gli Under 16 sciare in Lombardia non è mai stato così facile. L'iniziativa Free Skipass 2019 prevede che, nei weekend del 23/24 e 30/31 marzo, i giovani residenti in Lombardia fino all'anno di nascita 2003 possano sciare gratuitamente in tutte le stazioni sciistiche regionali. Basta che i ragazzi o i loro genitori si registrino sul sito skipasslombardia.it o tramite l'app Snow.App per richiedere la tessera e inserire una carta di credito valida come garanzia. La tessera potrà essere usata anche in tutti gli altri giorni ma nei due weekend della promozione non verranno prelevati i soldi dalla carta di credito.