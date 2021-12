Sci, fantastica doppietta italiana in Super G! Vince Brignone davanti a Curtoni

SCI

Trionfo della valdostana a Saint Moritz. Il podio viene completato da Mikaela Shiffrin. Buone piazzamenti anche per Goggia, Bassino e Marsaglia

Nel secondo Super G di Saint Moritz trionfa Federica Brignone: 57.81 il tempo della valdostana, su una pista accorciata di 400m per via del forte vento. Il tutto in una giornata azzurra molto positiva: subito dietro di lei, infatti, si piazza Elena Curtoni (solo 11 centesimi meno veloce). Mikaela Shiffrin completa il podio, Robinson e Siebenhofer precedono Sofia Goggia, sesta. Dopo Flury, ecco Bassino e Marsaglia. Getty Images

Il secondo Super G di Saint Moritz regala nelle prime nove posizioni ben cinque sciatrici italiane, la cui classifica viene guidata da Federica Brignone, che ottiene la vittoria n.17 in carriera in Coppa del Mondo. La 31enne ha davvero pennellato in Svizzera, senza sbagliare nulla. L’abbassamento della partenza l’ha senz’altro agevolata, escludendo il tratto più semplice della pista. Ma questo non può togliere nulla ai meriti indiscussi della valdostana, che diventa l’azzurra con il maggior numero di vittorie di sempre in Coppa del Mondo; scalzando Deborah Compagnoni.

Elena Curtoni non è meno straordinaria della sua connazionale e chiude seconda a soli 11 centesimi da Brignone. Nel finale è stata magistrale: è riuscita a trovare la linea ideale, sviluppando la velocità più alta in assoluto (99,32 km/h). Mikaela Shiffrin completa il podio e guadagna qualche punto nella classifica generale su Sofia Goggia, solo sesta. Davanti alla bergamasca, infatti, arrivano Alice Robinson e Ramona Siebenhofer. Un vero peccato per quello che poteva essere un filotto (quasi) tricolore nelle primissime posizioni. Alle spalle di Goggia, c’è Jasmine Flury; poi Marta Bassino e Francesca Marsaglia per la “top-9”. Violenta uscita di pista Lara Gut-Behrami, grande protagonista sabato, quando era in vantaggio di 54 centesimi dopo il secondo intertempo. Subito soccorsa dai medici, la ticinese si è comunque prontamente ripresa ed è arrivata al traguardo sulle sue gambe.