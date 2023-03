Sci, Coppa del Mondo: tripletta austriaca a Kvitfjell, vince Ortlieb. Quarta Goggia

SCI DONNE

I continui cambiamenti climatici a Kvitjfell danno vita a una gara folle, con un ribaltone dietro l'altro: è tripletta austriaca, con la bergamasca fuori dal podio

© Getty Images La neve e i continui cambiamenti di condizioni climatiche, con un vento a intermittenza, trasformano il secondo super-G di Kvitfjell in un'autentica lotteria. La vittoria va a Nina Ortlieb, che chiude in 1.29.25, precedendo Venier di 12/100 e Gritsch di 38/100. Tripletta austriaca in Norvegia, con Sofia Goggia in quarta posizione a 69/100. Appena fuori dalle dieci Elena Curtoni, che mantiene il pettorale rosso e guida la coppa di specialità.

Gara folle a Kvitfjell, coi continui cambiamenti climatici a condizionare la classifica. Si parte con una fortissima nevicata, che consente a Jasmine Flury (scesa con condizioni migliori) di mantenere a lungo la vetta, nonostante tanti errori. La neve diminuisce col passare dei minuti e tutte le atlete guadagnano molto sulla svizzera, che viene detronizzata da una strepitosa Sofia Goggia: l'azzurra rimonta da 97/100 di ritardo e, con una grandiosa parte finale, passa in testa per 19/100. Dopo la sua discesa, però, cambiano completamente le condizioni del vento e succede di tutto, con un risultato a sorpresa. L'uscita del sole e le folate norvegesi spingono le atlete dal numero 22 in poi, dando vita a un'altra gara che premia l'Austria: la vince Nina Ortlieb col pettorale 31 e il tempo di 1.29.25, precedendo le connazionali Venier (+0.12) e Gritsch (+0.38).

Arriva dunque un'impensabile tripletta austriaca, che mancava dal 2005. Quarta Sofia Goggia a 69/100, precedendo Aicher, Flury, Shiffrin, Holdener, Weidle e Jenal. 12a posizione per Elena Curtoni, in tandem con Corinne Suter, a 1"14. Chiude 21a Federica Brignone a 1"54, commettendo un grave errore e compromettendo una possibile top-5. Nelle trenta anche Nicol Delago e Roberta Melesi, rispettivamente 26a e 27a con 1"67 e 1"80 di ritardo. Out Laura Pirovano mentre era virtualmente in testa, non è partita invece Nadia Delago. Elena Curtoni mantiene la vetta della Coppa di specialità con 332 punti, davanti a Gut (313), Huetter (307), Mowinckel (306) e Brignone (288): saranno loro a giocarsi il trofeo nelle finali di CdM a Soldeu (15-19 marzo). La coppa generale era già stata assegnata, ieri, a Mikaela Shiffrin che sale a 1828 punti, precedendo Gut (1007) e Vlhova (975).

GOGGIA: "GARA TOTALMENTE FALSATA"

"Oggi gara totalmente falsata, mi dispiace dirlo. Oggi, dopo il 25 e' uscito anche il sole e certi distacchi non si sono mai visti. Ma lo sci è così, è pieno di variabili e dobbiamo adattarci. Però sono riuscita a disputare una prova solidissima nel super-G ed era parecchio tempo che aspettavo di mettere insieme i vari pezzi, mostrati qua e la' nelle gare precedenti. Oggi ci sono riuscita e sono contenta".