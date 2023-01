Sci, Coppa del Mondo: Kilde domina la discesa di Wengen, l'azzurro Casse è terzo

SCI UOMINI

Il norvegese si ripete e, dopo il successo nel SuperG di ieri, domina ancora: sul podio con lui Odermatt e Mattia Casse, che chiude terzo. Paris è nono

© Getty Images C'è un italiano sul podio a Wengen, nella discesa dominata da Aleksander Aamodt Kilde. Il norvegese si ripete e fa il bis, dopo il SuperG di ieri, dominando anche la gara odierna: per lui il tempo di 1.43.14 e 88/100 su Odermatt, con Mattia Casse in terza posizione a 1"01. Secondo podio stagionale per il piemontese, mentre Dominik Paris commette qualche errore di troppo ed è nono a 1"63. Decima posizione, invece, per Matteo Marsaglia.

Vedi anche Sci Sci, Coppa del Mondo: Kilde trionfa nel Super G di Wengen

Aleksander Aamodt Kilde continua a dominare a Wengen e, più in generale, nelle discese libere: il norvegese, dopo il successo di ieri in SuperG, si ripete quest'oggi con un autentico dominio. Lo scandinavo si rende imprendibile sin da subito, ottenendo i migliori tempi quasi in ogni settore in una discesa che era stata accorciata per il forte vento nella parte alta. Per lui la vittoria è netta, col tempo di 1.43.14 e un vantaggio di 88/100 sul rivale Marco Odermatt. Sul podio c'è anche l'azzurro Mattia Casse, che chiude terzo e conquista il secondo piazzamento stagionale nei primi tre: per lui un'ottima prova e un distacco di 1"01, che gli consente di piazzarsi davanti a Kriechmayr (+1.15) e Feuz (+1.25). Non arriva così il podio per l'elvetico, che smetterà a Kitzbühel. Seguono la sorpresa-Schwarz, sesto col pettorale numero 31, Hintermann e Roulin. Nei dieci anche Dominik Paris, nono a 1"63 con qualche errore di troppo dopo un avvio incoraggiante, mentre Matteo Marsaglia viene scavalcato dal sorprendente francese Monney (partito col 37) ed è 11° (+1.83). Out Guglielmo Bosca, mentre chiudono fuori dalla top-20 sia Innerhofer che Molteni. Kilde mantiene il pettorale rosso di leader della discesa, con 505 punti contro i 386 di Odermatt, ma non scalfisce il primato del rivale nella generale di Coppa del Mondo: l'elvetico guida con 1186 punti, contro gli 846 dello scandinavo.